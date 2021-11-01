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В больнице Томска выявили нарушения после опубликования видео тайно пробравшегося туда для ухода за бабушкой внука

11:48:4511/1/2021
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Региональный Росздравнадзор выявил многочисленные нарушения в работе ковидария и предписал их устранить.

В Томске нашли нарушения в больнице. Фото: Pixabay

В Томске в ковидном госпитале были выявлены нарушения после видеозаписи о них, снятых мужчиной, обманом проникшем в больницу, чтобы ухаживать за бабушкой. Об этом стало известно из сообщения на сайте ведомства.

- В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части оказания доступной и качественной медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В документе указано, что больница должна устранить замечания.

История в проникновением в ковидное отделение жителя Томска началась 26 октября. Мужчина переоделся врачом и три дня находился в больнице, все это время он ухаживал за своей бабушкой, страдающей болезнь Альцгеймера. После того, как его «разоблачили», мужчина поехал в Москву, чтобы обратиться в Следственный комитет. В столице он узнал, что работодатель не захотел иметь дело в ним и уволил.

30 октября пришло известие, что бабушка, ради которой заварилась вся история, скончалась, сообщал "Курьер.Среда".

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нарушениябольницавнукковидное отделение
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