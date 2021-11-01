Власть Бердска разбирается в избиении ученика в школе №3, которому одноклассник проломил голову

Вице-мэр Бердска Жанна Шурова 1 ноября провела внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних для разбора инцидента, произошедшего в школе №3 "Пеликан". ⠀
Как сообщал "Курьер.Среда", 26 октября семиклассник одним ударом нокаутировал одноклассника, которого на "скорой" отвезли в больницу. Как рассказали в прокуратуре, которая начала проверку по факту произошедшего, 13-летний ученик получил перелом лобной кости.
Классный руководитель на заседании в понедельник подтвердила факт конфликта между учениками. Директор школы Людмила Музыкина, в свою очередь, заверила, что дети всегда были спокойными, вне школы за ними присматривают родители и ничего подобного никогда раньше не происходило. А в школе постоянно ведут работу, направленную на пресечение агрессивного поведения детей. ⠀
Ударивший одноклассника признался в содеянном, его родители высказали готовность обсудить варианты решения конфликтной ситуации, сообщили в пресс-центре мэрии. С учеником и его родителями проведут дополнительные занятия с психологом. Шурова поручила Музыкиной провести социально-психологическое тестирование, чтобы выявить признаки агрессии у школьников и вести с ними индивидуальную работу. ⠀
Прокуратура Бердска организовала проверку по факту причинением вреда здоровью ребенку. Надзорный орган оценит исполнение законодательства о защите прав детей как в самой школе, так и в органах системы профилактики города.
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