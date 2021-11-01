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Подробности изнасилования пьяной 8-классницы в Москве стали известны через сутки

12:11:4611/1/2021
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Школьница пришла домой поздно ночью, перед этим связи с ней не было несколько часов. И рассказала родителям страшную историю.

Девушка с подругами выпили лишнего и напугали родителей. Фото: Flickr

В Москве сообщение об изнасиловании 14-летней школьницы начало расследоваться более суток назад. Девочка пришла домой в состоянии алкогольного опьянения и заявила родителям, что ее остановил злоумышленник, ударил по голове и затащил к себе в машину, где изнасиловал. Родители поверили дочери и вызвали правоохранителей.

Оказалось, вся история — выдумка. Девочка с подругами после многочасовых посиделок с алкоголем не нашли ничего лучше, как придумать историю с изнасилованием, чтобы «задобрить» родителей.

Сотрудники полиции заподозрили обман после того, как пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых ничего из рассказанного «потерпевшей» не подтвердилось. Только спустя сутки школьница призналась, что наврала.

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обманизнасилованиедевочка 14 лет
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