Как правильно «законсервировать» дачу в зиму: что сделать с растениями и теплицей, домиком и баней

Начало ноября - это идеальное время для того, чтобы завершить дачный сезон.
Консервация дома.
Перед тем как уехать с дачи до весны, необходимо проверить целая ли кровля. Задача дачников убедится в том, что крыша выдержит нагрузку снега и протекать, она тоже не должна. Если вода попадет в дом, то она вызовет появление грибка, сырость. Стены домика тоже необходимо просмотреть, если в них есть трещины, то их необходимо заделать.
Окна и двери должны быть плотно закрыты, не должно быть сквозняков. Если щели все-таки есть, их необходимо устранить, заклеить. Если в доме есть чердак или погреб, то воздуховоды необходимо закрыть, чтобы предотвратить проникновение в дом мелких грызунов. Замки на двери рекомендуется смазать машинным маслом, чтобы вернувшись на приусадебный участок, вы могли открыть дом.
Консервация участка.
Традиционно консервацию садового участка проводят в ноябре. Необходимо собрать и утилизировать упавшие плоды деревьев. Их можно просто закопать. В почву перед началом зимы вносят удобрения и средства, которые помогут в борьбе с грызунами. Если у вас на участке присутствует газонная трава, то ее надо скосить. Кустарники и плодовые деревья необходимо обрезать и укрыть от холодов, те из них, которые в этом нуждаются.
Консервация бани.
Баня должна быть сухой чистой для консервации ее на зиму. Необходимо прочистить дымоотвод. Слить всю воду, которая находится в емкостях, перекрыть проточную воду. Проверить покрытие крыши. Банные аксессуары необходимо убрать.