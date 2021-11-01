Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как правильно «законсервировать» дачу в зиму: что сделать с растениями и теплицей, домиком и баней

1:00:0511/1/2021,Анна Филатова
0

Окна и двери должны быть плотно закрыты, не должно быть сквозняков. Если щели все таки есть их необходимо устранить, заклеить.

Как подготовить дачный домик и баню к зиме: советы.

Как подготовить дачный домик и баню к зиме: советы. Фото: Рiqsels.com

Начало ноября - это идеальное время для того, чтобы завершить дачный сезон.

Консервация дома.

Перед тем как уехать с дачи до весны, необходимо проверить целая ли кровля. Задача дачников убедится в том, что крыша выдержит нагрузку снега и протекать, она тоже не должна. Если вода попадет в дом, то она вызовет появление грибка, сырость. Стены домика тоже необходимо просмотреть, если в них есть трещины, то их необходимо заделать.

Окна и двери должны быть плотно закрыты, не должно быть сквозняков. Если щели все-таки есть, их необходимо устранить, заклеить. Если в доме есть чердак или погреб, то воздуховоды необходимо закрыть, чтобы предотвратить проникновение в дом мелких грызунов. Замки на двери рекомендуется смазать машинным маслом, чтобы вернувшись на приусадебный участок, вы могли открыть дом.

Консервация участка.

Традиционно консервацию садового участка проводят в ноябре. Необходимо собрать и утилизировать упавшие плоды деревьев. Их можно просто закопать. В почву перед началом зимы вносят удобрения и средства, которые помогут в борьбе с грызунами. Если у вас на участке присутствует газонная трава, то ее надо скосить. Кустарники и плодовые деревья необходимо обрезать и укрыть от холодов, те из них, которые в этом нуждаются.

Консервация бани.

Баня должна быть сухой чистой для консервации ее на зиму. Необходимо прочистить дымоотвод. Слить всю воду, которая находится в емкостях, перекрыть проточную воду. Проверить покрытие крыши. Банные аксессуары необходимо убрать.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачазимарастения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы уже провели консервацию дачи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как правильно «законсервировать» дачу в зиму: что сделать с растениями и теплицей, домиком и баней
1:00:05 11/1/2021
Как правильно «законсервировать» дачу в зиму: что сделать с растениями и теплицей, домиком и баней
Суд Кызыла арестовал и отправил в СИЗО выбросившего с 8 этажа двух сестер
12:41:35 11/1/2021
Суд Кызыла арестовал и отправил в СИЗО выбросившего с 8 этажа двух сестер
Имя самого богатого миллиардера России назвал Bloomberg
12:29:22 11/1/2021
Имя самого богатого миллиардера России назвал Bloomberg
Подробности изнасилования пьяной 8-классницы в Москве стали известны через сутки
12:11:46 11/1/2021
Подробности изнасилования пьяной 8-классницы в Москве стали известны через сутки
Подполковник полиции запер сотрудников ФСБ и убежал с ноутбуком в ходе проверки
12:02:26 11/1/2021
Подполковник полиции запер сотрудников ФСБ и убежал с ноутбуком в ходе проверки
Каким даром обладают дети, рожденные 2 ноября? Об этом говорят вековые традиции и опыт
12:00:09 11/1/2021
Каким даром обладают дети, рожденные 2 ноября? Об этом говорят вековые традиции и опыт
В больнице Томска выявили нарушения после опубликования видео тайно пробравшегося туда для ухода за бабушкой внука
11:48:45 11/1/2021
В больнице Томска выявили нарушения после опубликования видео тайно пробравшегося туда для ухода за бабушкой внука
БердскВласть Бердска разбирается в избиении ученика в школе №3, которому одноклассник проломил голову
11:35:47 11/1/2021
Власть Бердска разбирается в избиении ученика в школе №3, которому одноклассник проломил голову
В Екатеринбурге прохожего избили битами семь человек
11:27:22 11/1/2021
В Екатеринбурге прохожего избили битами семь человек
Трех женщин заподозрили в колдовстве в Грозном: У мусульман оккультизм - страшный грех
11:03:29 11/1/2021
Трех женщин заподозрили в колдовстве в Грозном: У мусульман оккультизм - страшный грех