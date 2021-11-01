В Улан-Удэ пенсионерки без масок и QR-кодов напали на охранника и штурмом взяли торговый центр

В Бурятии женщины решили взять штурмом вход в торговый центр, куда их не пускали охранники ссылаясь на отсутствие масок и QR-кодов. Видео, на котором запечатлен «прорыв», появилось в соцсетях, на его основании проводится проверка сотрудниками полиции. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МВД по Бурятии для РБК.
- Это было вчера. В одном из торговых центров были несогласные. На место выезжал участковый. Сейчас проводится проверка, — рассказали в ведомстве.
Видео было опубликовано в Telegram-канале «Сибирь медиа». Происшествие произошло на территории ТЦ Galaxy, расположенного в центре Улан-Удэ.
В Бурятии действует ограничение на посещение общественных мест для непривитых граждан. Данная мера принята в соответствии с указом, выпущенном в республике, и касается возможности посещения торговых центров, кафе, ресторанов, салонов красоты и магазинов, торгующих непродовольственными товарами, а также других общественных мест.