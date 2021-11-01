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В Улан-Удэ пенсионерки без масок и QR-кодов напали на охранника и штурмом взяли торговый центр

1:19:2211/1/2021
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Битва за право походить по магазинам, попавшая на видео, проверяется сотрудниками правоохранительных органов.

В Бурятии торговые центры можно посещать гражданам с QR-кодами. Фото: PIXNIO

В Бурятии женщины решили взять штурмом вход в торговый центр, куда их не пускали охранники ссылаясь на отсутствие масок и QR-кодов. Видео, на котором запечатлен «прорыв», появилось в соцсетях, на его основании проводится проверка сотрудниками полиции. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МВД по Бурятии для РБК.

- Это было вчера. В одном из торговых центров были несогласные. На место выезжал участковый. Сейчас проводится проверка, — рассказали в ведомстве.

Видео было опубликовано в Telegram-канале «Сибирь медиа». Происшествие произошло на территории ТЦ Galaxy, расположенного в центре Улан-Удэ.

В Бурятии действует ограничение на посещение общественных мест для непривитых граждан. Данная мера принята в соответствии с указом, выпущенном в республике, и касается возможности посещения торговых центров, кафе, ресторанов, салонов красоты и магазинов, торгующих непродовольственными товарами, а также других общественных мест.

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дракаторговый центрпрорыв охраны
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