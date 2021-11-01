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О возможных ограничениях на Новый год из-за коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора

1:06:4911/1/2021
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Все будет зависеть от того, как россияне проведут нерабочие дни. Анна Попова рекомендует не собираться большими компаниями и поставить прививку против ковида.

Глава Роспотребнадзора рассказала, введут ли ограничения на Новый год. Фото: Кремлин.ру

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1"  в понедельник рассказала, грозят ли ли ограничения на Новый год.

Она отметила, что в сентябре выросла заболеваемость коронавирусом во всех российских регионах в связи отсутствием контроля за антиковидными мерами.

-Когда мы все собирались, перемешались в коллективах, растут все острые респираторные вирусные инфекции у людей. К ним присоединился и новый коронавирус. Увеличение количества заболевших было неизбежно, что мы сегодня и видим, — прокомментировала глава ведомства.

В нерабочих дней, объявленные в РФ до 7 ноября включительно, Попова посоветовала не собираться большими компаниями, больше бывать на свежем воздухе. Тем самым удастся разорвать цепь распространения ковида. Именно от того, как будут вести себя россияне в период нерабочих дней, зависти, как они проведут новогодние каникулы.

-Как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы провести их по-привычному. Я надеюсь, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни и привьемся. Как раз до Нового года мы успеем, — констатировала Анна Попова, отметив, что дополнительных ограничений пока вводить не собираются, как и закрывать границы, поскольку заражения происходят внутри страны.

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