О возможных ограничениях на Новый год из-за коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1" в понедельник рассказала, грозят ли ли ограничения на Новый год.
Она отметила, что в сентябре выросла заболеваемость коронавирусом во всех российских регионах в связи отсутствием контроля за антиковидными мерами.
-Когда мы все собирались, перемешались в коллективах, растут все острые респираторные вирусные инфекции у людей. К ним присоединился и новый коронавирус. Увеличение количества заболевших было неизбежно, что мы сегодня и видим, — прокомментировала глава ведомства.
В нерабочих дней, объявленные в РФ до 7 ноября включительно, Попова посоветовала не собираться большими компаниями, больше бывать на свежем воздухе. Тем самым удастся разорвать цепь распространения ковида. Именно от того, как будут вести себя россияне в период нерабочих дней, зависти, как они проведут новогодние каникулы.
-Как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы провести их по-привычному. Я надеюсь, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни и привьемся. Как раз до Нового года мы успеем, — констатировала Анна Попова, отметив, что дополнительных ограничений пока вводить не собираются, как и закрывать границы, поскольку заражения происходят внутри страны.