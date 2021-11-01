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Скандинавский гороскоп викингов на 2022 год: что принесет в Год Тигра

2:00:1711/1/2021,Анна Филатова
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Ньерд. Этот год благоволит вам к открытию своего бизнеса и воплощению идеи в жизнь.

Что ждать в Год Тигра по скандинавскому гороскопу викингов.
Что ждать в Год Тигра по скандинавскому гороскопу викингов. Фото: Рixabay.com

Один. Вы узнаете, что такое настоящая любовь и радости семейной жизни. Важные задачи будут постепенно решаться, возможные временные финансовые сложности.

Тор. Этот год будет полон знакомств, которые окажутся весьма полезными. Год хорош для саморазвития и освоения новых вершин. К концу года появится прекрасная возможность в карьере.

Тир. Вы знаете, как достичь своей цели и четко к ней идете. Продолжайте верить в себя и вы добьётесь большего. Оцените обстановку и расставьте приоритеты правильно.

Бальдр. Год поможет избавиться вам от лишнего, это затронет как дом, так и друзей, и работу. Во многих аспектах жизни вам придётся начать жизнь с чистого листа.

Браги. Год будет стабилен, без резких взлетов и падений. В семье воцарится покой и понимание, а на работе вы и так стабильно в центре внимания.

Видар. В этом году вам необходимо следить за своими поступками и словами. Начальство приглядывается к вам, проявите себя как сдержанного и мудрого человека.

Ходер. Вы измените свое отношений к деньгам в 2022 году. В отношениях с любимым человеком все начнет налаживаться и, возможно, к концу года сможете перейти на новый уровень.

Хермед. Вы захотите сделать ремонт в своем доме. Ваш энтузиазм не знает границ, вы настроены на позитив и развитие. Именно таким этот год и будет для вас.

Хенер. Решите незавершенные дела и закройте эту страницу. Вы не сможете идти вперед, если не закончите с прошлым. Необходимость в этом уже давно возникла.

Ньерд. Этот год благоволит вам к открытию своего бизнеса и воплощению идеи в жизнь. Уже с первых дней 2022 года вы начнете трудиться над поставленной целью и вполне умело ее сможете достичь.

Локи. Год удачный, однако работать вам предстоит очень много. Но вы и так не из лентяев, поэтому вам и не привыкать. Результат сможет превзойти все ожидания.

Вали. Вам преподнесут дорогой подарок, который придётся очень кстати. Старайтесь держать ситуацию под контролем, вы почти взошли на пьедестал.

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