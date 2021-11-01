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Судьба убитого лося из машины депутата Рашкина: Тушу как вещдок поместят в специальную морозильную камеру

2:40:3311/1/2021
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Найденное мясо лося является уликой, его наличия было достаточно для возбуждения уголовного дела о незаконной охоте против парламентария-коммуниста.

Валерий Рашкин - депутат Госдумы от КПРФ. Фото: rashkinv / Instagram

Туша лося, обнаруженная в автомобиле депутата от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в осуществлении незаконной охоты, отправили в специальную морозильную камеру на хранение. Об этом сообщили в СКР по Саратовской области.

- Следователи передали тушу животного, обнаруженного рядом с автомобилем, специальной организации, осуществляющей хранение подобного рода объектов и располагающей морозильной камерой. Это важный для следствия материал, который поможет установить обстоятельства случившегося, — пояснил собеседник издания.

Как пояснили в СК, хранение осуществляется организацией, не принадлежащей ведомству, но оно должно соответствовать сохранности ценной улики. Ранее  МВД передало тушу убитого лося в Следственный комитет.

По поводу привычки депутата охотиться рассказал егерь из Саратовской области изданию dailystorm.ru. Он сообщил, что отдых Валерия Рашкина на территории местных лесов выбран не случайно — именно здесь живут его друзья по партии. В последние пять лет приезды парламентария в Саратовскую область были регулярными.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", 29 октября в Саратовской области был задержан депутат от КПРФ Валерий Рашкин, в машине которого лежала туша убитого лося. Парламентарий заявил, что он нашел мясо и взял с собой. Но ему не верят правоохранители и экологи.

Коммунисты считают инцидент с Рашкиным хорошо спланированной акцией в отместку за то, что он призывал бойкотировать результаты электронного голосования по Москве. Тогда ни один одномандатник не прошел, хотя по результатам очного голосования на это были все шансы.

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депутатуголовное делопарламентарийОхота.Валерий Рашкин
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