Судьба убитого лося из машины депутата Рашкина: Тушу как вещдок поместят в специальную морозильную камеру

Туша лося, обнаруженная в автомобиле депутата от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в осуществлении незаконной охоты, отправили в специальную морозильную камеру на хранение. Об этом сообщили в СКР по Саратовской области.
- Следователи передали тушу животного, обнаруженного рядом с автомобилем, специальной организации, осуществляющей хранение подобного рода объектов и располагающей морозильной камерой. Это важный для следствия материал, который поможет установить обстоятельства случившегося, — пояснил собеседник издания.
Как пояснили в СК, хранение осуществляется организацией, не принадлежащей ведомству, но оно должно соответствовать сохранности ценной улики. Ранее МВД передало тушу убитого лося в Следственный комитет.
По поводу привычки депутата охотиться рассказал егерь из Саратовской области изданию dailystorm.ru. Он сообщил, что отдых Валерия Рашкина на территории местных лесов выбран не случайно — именно здесь живут его друзья по партии. В последние пять лет приезды парламентария в Саратовскую область были регулярными.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", 29 октября в Саратовской области был задержан депутат от КПРФ Валерий Рашкин, в машине которого лежала туша убитого лося. Парламентарий заявил, что он нашел мясо и взял с собой. Но ему не верят правоохранители и экологи.
Коммунисты считают инцидент с Рашкиным хорошо спланированной акцией в отместку за то, что он призывал бойкотировать результаты электронного голосования по Москве. Тогда ни один одномандатник не прошел, хотя по результатам очного голосования на это были все шансы.