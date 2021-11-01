Первый российский регион продлил нерабочие дни на неделю с 8 ноября с сохранением зарплаты

Власти Новгородской области первыми в России приняли решение продлить режим нерабочих дней - до 14 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин 1 ноября на заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусом.
— В связи с этим в соответствии с теми полномочиями, которые даны мне президентом Российской Федерации, мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. То есть это следующая неделя целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций — ряд организаций будет закрыто, — заявил Никитин.
По его словам, если магазин или в кафе полностью соблюдают ограничительные меры и санитарные правила, то оно сможет продолжить свою работу при использовании QR-кодов. Остальные заведения закроют.
В Новгородской области за все время пандемии выявлен 50 641 случай заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки на 1 ноября зарегистрировано 284 новых случая.
Как сообщал "Курьер.Среда", президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Аналогичные документы вышли во всех регионах страны. А в Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до 31 декабря 2021 года.