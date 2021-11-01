Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Первый российский регион продлил нерабочие дни на неделю с 8 ноября с сохранением зарплаты

2:14:5511/1/2021
0

Глава Новогородской области Андрей Никитин заявил об ужесточении требований к ряду организаций. Некоторые закроют.

Новгородская область первой в России продлит нерабочие дни. Фото: pixnio.com

Власти Новгородской области первыми в России приняли решение продлить режим нерабочих дней - до 14 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин 1 ноября на заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусом.

— В связи с этим в соответствии с теми полномочиями, которые даны мне президентом Российской Федерации, мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. То есть это следующая неделя целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций — ряд организаций будет закрыто, — заявил Никитин.

По его словам, если магазин или в кафе полностью соблюдают ограничительные меры и санитарные правила, то оно сможет продолжить свою работу при использовании QR-кодов. Остальные заведения закроют.

В Новгородской области за все время пандемии выявлен 50 641 случай заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки на 1 ноября зарегистрировано 284 новых случая.

Как сообщал "Курьер.Среда", президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Аналогичные документы вышли во всех регионах страны. А в Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до 31 декабря 2021 года.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скандинавский гороскоп викингов на 2022 год: что принесет в Год Тигра
2:00:17 11/1/2021
Скандинавский гороскоп викингов на 2022 год: что принесет в Год Тигра
Путин предложил посмотреть в прицел на зашедший в Черное море корабль США
1:54:45 11/1/2021
Путин предложил посмотреть в прицел на зашедший в Черное море корабль США
В Новосибирске подозреваемого в убийстве таксиста на кладбище суд арестовал на два месяца
1:44:21 11/1/2021
В Новосибирске подозреваемого в убийстве таксиста на кладбище суд арестовал на два месяца
В Улан-Удэ пенсионерки без масок и QR-кодов напали на охранника и штурмом взяли торговый центр
1:19:22 11/1/2021
В Улан-Удэ пенсионерки без масок и QR-кодов напали на охранника и штурмом взяли торговый центр
О возможных ограничениях на Новый год из-за коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора
1:06:49 11/1/2021
О возможных ограничениях на Новый год из-за коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора
Как правильно «законсервировать» дачу в зиму: что сделать с растениями и теплицей, домиком и баней
1:00:05 11/1/2021
Как правильно «законсервировать» дачу в зиму: что сделать с растениями и теплицей, домиком и баней
Суд Кызыла арестовал и отправил в СИЗО выбросившего с 8 этажа двух сестер
12:41:35 11/1/2021
Суд Кызыла арестовал и отправил в СИЗО выбросившего с 8 этажа двух сестер
Имя самого богатого миллиардера России назвал Bloomberg
12:29:22 11/1/2021
Имя самого богатого миллиардера России назвал Bloomberg
Подробности изнасилования пьяной 8-классницы в Москве стали известны через сутки
12:11:46 11/1/2021
Подробности изнасилования пьяной 8-классницы в Москве стали известны через сутки
Подполковник полиции запер сотрудников ФСБ и убежал с ноутбуком в ходе проверки
12:02:26 11/1/2021
Подполковник полиции запер сотрудников ФСБ и убежал с ноутбуком в ходе проверки