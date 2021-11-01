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Условия введения суперзапретов из-за коронавируса в России назвала Попова

3:43:3311/1/2021
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Глава Роспотребнадзора отметила, что четкое соблюдение мер, принятых в стране должно остановить распространение коронавируса. В Минздраве уже оценили эффект от нерабочих дней.

Анна Попова заявила, что введенных мер будет достаточно, если их соблюдать. Фото: Wikimedia Commons
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, заявила, что пока нет речи о введении новых суперзапретов по России. Она рассказала, что соблюдение уже принятых мер и ограничений, если они выполняются в соответствии с требованиями, помогут остановить распространение опасной инфекции.

- Собственно, о них я и говорила, но вовсе не о каких-то суперзапретах и об ограничениях. Вот сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется. Это несложно, но это нужно сделать, — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

В России с 30 октября по 7 ноября введен режим нерабочих дней. В каждом регионе решение об ограничениях и их строгости принимаются в зависимости от ситуации на местах.

Введение нерабочих дней может стать временем для вакцинации тех граждан, кто еще этого не сделал. Также власти рекомендуют это время провести дома и не воспринимать его, как отпуск.

Между тем, глава Минздрава Михаил Мурашко уже оценил эффект от нерабочих дней.

-Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться, - рассказал министр на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом 1 ноября.

Мурашко назвал этот период эффективной мерой, которая "дает регионам второе дыхание".

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ограничениякоронавирусновые запретыРоспотребнадзорМихаил МурашкоАнна Попова
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