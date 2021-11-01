Прогноз погоды на ноябрь в России: в какие регионы вернется тепло в ноябре 2021 году?

Прогноз погоды всегда был интересен людям, особенно это акутально в момент смены месяцев или времен года. Синоптики опубликовали прогноз на всю Россию, обозначив аномальные особенности, которые будут ждать как все регионы, так и отдельные субъекты нашей страны.
Как отмечают эксперты, в европейской части России ожидаются резкие потепления, и ноябрь этого года будет намного теплее ноября предыдущего года. Так, во многих городах средняя температура не будет опускаться ниже минус двух градусов по Цельсию. В то время как в 2020 году температура воздуха держалась на отметке в семь-десять градусов мороза. Это касается погоды как днем, так и ночью.
Что касается азиатской части нашей страны, здесь погода будет активно готовить местных жителей к передвигающейся зиме. Это выразится как в выпадении осадкой в виде снега с первой недели ноября, так и в резком перепаде температуры воздуха. В среднем, во всех Сибирских и Дальневосточных регионах России температура будет держаться на пять-десять градусов ниже обычного. Помимо этого, ожидается ветреная погода, а также высокая влажность, что добавит большего дискомфорта для россиян. Потеплений ни в одном из азиатских районов не ожидается.
Напомним, что астрологи опубликовали скандинавский гороскоп на 2022 год. О том, что вас ждет по прогнозу викингов, читайте подробнее в нашем материале.