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Прогноз погоды на ноябрь в России: в какие регионы вернется тепло в ноябре 2021 году?

3:01:2511/1/2021
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Синоптики опубликовали прогноз погоды на все регионы России и сказали, в каких регионах ждать потепление.

Всегда важно знать прогноз погоды для построения планов. Фото: Pixabay
Всегда важно знать прогноз погоды для построения планов. Фото: Pixabay

Прогноз погоды всегда был интересен людям, особенно это акутально в момент смены месяцев или времен года. Синоптики опубликовали прогноз на всю Россию, обозначив аномальные особенности, которые будут ждать как все регионы, так и отдельные субъекты нашей страны.

Как отмечают эксперты, в европейской части России ожидаются резкие потепления, и ноябрь этого года будет намного теплее ноября предыдущего года. Так, во многих городах средняя температура не будет опускаться ниже минус двух градусов по Цельсию. В то время как в 2020 году температура воздуха держалась на отметке в семь-десять градусов мороза. Это касается погоды как днем, так и ночью.

Что касается азиатской части нашей страны, здесь погода будет активно готовить местных жителей к передвигающейся зиме. Это выразится как в выпадении осадкой в виде снега с первой недели ноября, так и в резком перепаде температуры воздуха. В среднем, во всех Сибирских и Дальневосточных регионах России температура будет держаться на пять-десять градусов ниже обычного. Помимо этого, ожидается ветреная погода, а также высокая влажность, что добавит большего дискомфорта для россиян. Потеплений ни в одном из азиатских районов не ожидается.

Напомним, что астрологи опубликовали скандинавский гороскоп на 2022 год. О том, что вас ждет по прогнозу викингов, читайте подробнее в нашем материале.

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погода. прогнозпогода осеньюноябрь 2021
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