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Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России: "Такого никогда не было"

3:01:1011/1/2021
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Кроме того, президент призвал руководителей промышленных предприятий позаботиться о своих работниках, особенно людях старшего поколения, и вакцинироваться.

Владимир Путин призвал армию помочь гражданиским медикам в сложной ситуации с коронавирусом. Фото: Кремлин.ру

Президент РФ Владимир Путин 1 ноября на совещании с руководством Минобороны в том числе обсудил ситуацию с распространением коронавируса, назвав ее очень сложной. Глава государства отметил после доклада министра обороны Сергея Шойгу о борьбе с ковидом в ВС, что такого числа заболевших за стуки никогда не было, передает сайт Кремля.

"У нас очень сложная ситуация в стране складывается – более 40 тысяч заболевших (за сутки), такого никогда не было. Нам, безусловно, нужно продолжать работу. Это крайне важно, конечно, для всех граждан страны, а для Вооруженных Сил важно вдвойне, втройне, потому что нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были здоровы, от этого зависит боеготовность Вооруженных Сил", - сказал российский лидер.

Он попросил Шойгу продолжать оказывать поддержку гражданским медикам, в том числе при необходимости использовать быстро возводимые медицинские комплексы.

Кроме того, он призвал руководителей промышленных предприятий позаботиться о своих работниках, особенно людях старшего поколения.

"Что имеется в виду: все-таки люди старших поколений болеют тяжелее – сегодня это очевидный факт, и летальность среди наших граждан старшей возрастной группы, она в разы выше, чем в среднем по всем гражданам, по всему населению. Поэтому на своих предприятиях... обратите, пожалуйста, на это внимание, на соблюдение всех необходимых мер безопасности, связанных с предотвращением распространения заболевания", - обратился президент.

Он подчеркнул, что от смерти от коронавируса спасет  только вакцинация. И призвал пройти ревакцинацию.

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