2 ноября – День всех душ: почему сегодня поминают всех усопших родных и близких?

День всех душ, как его еще принято называть, День поминовения усопших, отмечается 2 ноября. Эта дата считается одной из самых главных в плане сохранения памяти о всех умерших родственниках и друзьях. Этот день практически совпадает с Хэллоуином, Веселовой ночью и другими праздниками из разных культур и религий.
Практически все они имеют схожие традиции друг с другом. Так, считается, что в День всех душ стираются границы между двумя мирами: нашим и потустороннем, где обитают все души умерших. В связи с этим, все усопшие возвращаются домой, к родным и близким, которых они благословляют и поучают чему-то новому.
Для того, чтобы не обидеть их, вам необходимо не выходить из дома и провести весь день у себя, так как в гости к вам придут усопшие. Помимо этого, ради них стоит устроить застолье, желательно с любимыми блюдами тех, чьи души вы ждете 2 ноября. Поминать всех умерших родственников и друзей необходимо только в положительном ключе. Так как усопшие все слышат, и им могут не понравиться нелестные высказывания в их адрес, они могут отомстить вам. Поэтому лучше всего не вспоминать все плохое, что вы помните о них.
Напомним, что в нашем материале вы можете подробнее узнать о том, что будет ждать вашего ребенка и каким он будет обладать даром, если он появился на свет 2 ноября.