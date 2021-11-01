Депутата Марченко хотят исключить из «Единой России» за голосование «против» в Госдуме

Комиссия фракции "Единой России" в Госдуме по этике дала рекомендацию исключить из партии депутата Евгения Марченко. Единороссам не понравилось, что он проголосовал против принятия бюджета на будущие три года. Об этом сообщается на сайте партии.
- В нашем уставе закреплено, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения — придерживаться коллегиальной позиции, — заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко, подчеркнув, что во фракционной работы существует такой же принцип, которого должны придерживаться все члены партии.
Ревенко отметил, то еще 25 октября на заседании фракции было принято решение о единогласном голосовании по бюджету.
Поводом для протеста Марченко стал объект Минздрава в Санкт-Петербурге, по которому он хотел задать вопросы главе Минфина Силуанову, но ему не дали выступить.
Решение о рекомендации для исключения из партии принято единогласно, об этом заявила депутат Валентина Терешкова.