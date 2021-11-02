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Свитки Мертвого моря обнаружили археологи: это самые старые записи Ветхого Завета

7:00:4611/1/2021,ДНЮ JOEL
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Иисус и движение вокруг него были лишь одним из тех проявлений, которые удалось уловить.

Археология: исследователи были ошеломлены тем, насколько свитки изменили библейскую историю. (Изображение: GETTY)

Археологи были ошеломлены, обнаружив Свитки Мертвого моря, реликвию, которая в одиночку «произвела революцию в библейской истории».

Свитки Мертвого моря были обнаружены племенем бедуинов в серии сложных пещер вдоль Западного берега, Израиль, в 1947 году больше открытий были сделаны в пятидесятом, тексты все завернутые в запечатанных керамических кувшинах.

Некоторые сосуды уже были разбиты, тексты, вероятно, потеряны навсегда. Но те немногие, что остались, ошеломили археологов и ученых. Сначала многие были настроены скептически, но датирование текстов быстро опровергло любые обвинения в подделке, пишет EXPRESS.

Было обнаружено, что они были созданы где-то между вторым веком до нашей эры и первым веком нашей эры - более 2000 лет назад. Они пошатнули основы иудаизма и христианства: здесь были одни из самых старых библейских текстов, когда-либо найденных.

Их значение было исследовано в ходе Смитсоновского Канал документального, «разблокирован секреты: Медный свиток», в котором рассказчик заметил, как тексты «революция библейской истории».

Свитки Мертвого моря сейчас хранятся в Иерусалиме и выставлены в Храме Книги Израильского музея - необыкновенной коллекции, состоящей из 1000 новых древних рукописей. Дэнни Герман, археолог, изучал их почти два десятилетия.
Он сказал в документальном фильме: «Свитки Мертвого моря - безусловно, самое важное открытие, когда-либо сделанное на этой земле.

«Это самые старые копии Ветхого Завета, которые у нас есть. Они были написаны где-то между вторым веком до нашей эры и первым веком нашей эры».

Свитки предшествуют любой другой рукописи еврейской Библии на тысячу лет и дают нам уникальное представление об образе жизни до и во времена Иисуса.

Г-н Герман сказал: «Кодексы поведения, гимны, молитвы, целая библиотека, 2000 лет. Это действительно удивительное открытие».

Много было сказано о свитках и о том, что они рассказывают нам о давно минувших временах. Во время выпуска подкаста BBC Radio 4 «За гранью веры: археология и религия» в 2014 году религиозные археологи и ученые обсудили социальный аспект свитков.

Профессор Франческа Ставракопулу, библеист, рассказала, как полученные данные выявили определенные социальные проблемы того времени.

Она сказала: «Я думаю, это показывает нам, что во времена Иисуса движение Иисуса, которое выросло вокруг него, было лишь одной из множества еврейских сект или культов, в которых были всевозможные опасения по поводу отношений между еврейским народом и людьми. их Бог для остального мира.

«Особенно в отношении Римской империи. Итак, идеи о конце времен и великой апокалиптической или эсхатологической битве, приходе фигуры спасителя или мессии были не просто обычными, но действительно разнообразными в своих проявлениях. Иисус и движение вокруг него были лишь одним из тех проявлений, которые удалось уловить».

Таково желание быть ближе к свиткам, за эти годы по всему миру появилось много подделок. В 2018 году Музей Библии в Вашингтоне был вынужден удалить с экспозиции фрагменты того, что, по его мнению, было частью Свитков Мертвого моря.

После отправки пяти из 16 фрагментов на анализ в Германию, результаты показали, что части имели «характеристики, несовместимые с древним происхождением». В то время главный куратор музея Джеффри Клоха выразил надежду, что «тестирование даст другие результаты». Он добавил: «Это возможность рассказать общественности о важности проверки подлинности редких библейских артефактов, о тщательном процессе тестирования и нашей приверженности прозрачности».

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