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Школьные каникулы в ноябре-2021: когда школьники уходят на отдых и когда первый день в школу

2:00:0211/2/2021
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Осенние каникулы в 2021 году проходят в плановый период, как и прежде, несмотря на коронавирусную ситуацию в России.

В этом году школьные каникулы проходят в период локдауна. Фото: Pxfuel.com
В этом году школьные каникулы проходят в период локдауна. Фото: Pxfuel.com

В 2021 году осенние каникулы для учащихся школ выпали на то же время, что и всегда. Несмотря на подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указ, плановые каникулы не были перенесены. При этом, чтобы улучшить ситуацию с COVID-19 в России, Минпросвещения страны порекомендовало провести каникулярный период, как и обычно — с 30 октября по 7 ноября. В это же время в России введены нерабочие дни.

Ведомство добавило, что в это же время колледжи и садики также будут отдыхать. При этом в детских садах будут работать дежурные группы. По словам главы министерства Сергея Кравцова, сложившаяся ситуация никак не повлияет на полноту учебного процесса, поскольку школьники не потеряют ни одного учебного дня, а учащиеся колледжей и высших учебных заведений будут получать необходимое домашнее задание, чтобы не нагонять программу под конец учебного года.

Когда учащиеся должны выйти на учебу?

Учиться, как и работать, россияне продолжат с 8 ноября. Во время отдыха Роспотребнадзор просит граждан не толпиться и проводить как можно меньше времени в общественных местах. Лучше всего съездить на природу или вовсе отсидеться дома за просмотром сериалов, фильмов или прочтением книг, чтобы не распространят COVID-19.

Добавим, что лучшим методом борьбы с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день является массовая вакцинация.

Напомним, что с 1 ноября россиян встретил перечень изменений, связанных с пенсией и COVID-19. Подробнее обо всем это вы сможете узнать в нашем материале.

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школьникиканикулыосень
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