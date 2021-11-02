Артемьев день: почему у рожденных 2 ноября покровительницей будет по жизни волчица и почему эти дети понимаю язык животных

2 ноября отмечается память преподобного Артемия Антиохийского. Он был военным начальником, когда правил Святой Константин. В это время Артемий получил много наград, а также был назначен руководителем в Египте, в период которого совершил много для развития христианства в стране.
Однако, когда император Констанций, сына великого Константина, сошел с трона, то на престоле оказался Юлиан Отступник. Он твердо заявил, что собирается вернуть язычество. И делал он это, применяя самые крайние меры. Буквально уничтожая христиан. В Антиохии Юлиан приказал пытать двух епископов, которые не захотели отречься от Христа. Когда Артемий пришел в Антиохию и публично осудил его, то Юлиан приказал бросить святого в темницу и пытать. Даже после многочисленных пыток, Артемий не отрекся от Господа, за что его обезглавили.
В народе этот день называют – днем атаманов или военачальников. Согласно поверью, человек, который родился сегодня – находится под защитой волчицы. Характер его к природе, лесу, птицам или зверям.
2 ноября на Руси заканчивали готовиться к зиме. Женщины солили капусту и делали разные припасы. Мужчины строили ограды и заборы, чтобы укрепить защиту своего жилья, как от воров, так и от диких зверей. Особенно боялись волков, которые зимой очень опасны. Они нападали на домашних животных и людей, живущих близко к лесу.
Чтобы отпугнуть волков, использовали звуки колоколов, а дома делали обряд. Для этого брали маленький колокольчик или сразу несколько и обходили весь дом по часовой стрелке. Святого Артемия считали покровителем атаманов. Ему молились, чтобы не допустить бессмысленной смерти. Атаманы в этот день устраивали праздничные застолья и гуляния.