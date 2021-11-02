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Гороскоп на ноябрь 2021: прогноз с учетом Новолуния, Полнолуния и лунного затмения

6:30:1911/1/2021,RUSSELL GRANT
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Астролог Рассел Грант дал собственный гороскоп для каждого из знаков зодиака на месяц вперед с учетом влияние Новолуния и Полнолуния, совпадающего с частичный лунным затмением в ноябре 2021 года.

Первые дни месяца могут подчеркнуть потребность в развлечениях, романтике и приключениях. Фото: Pixabay

Многие полагают, что астрология смотрит на звезды, чтобы дать представление о том, что должно произойти. Рассел Грант поделился своими мыслями на ноябрь 2021 года. Что ждет ваш месяц, спрашивает EXPRESS?

Овен

Ноябрь имеет для вас насыщенное начало. Возможно, вы получите неожиданный счет, когда Новолуние нарушит ваш денежный поток. Если вы ищете работу, ищите возможности, которые оплачиваются на комиссионной основе. Вы легко превзойдете конкурентов. Близкие отношения могут стать источником раздражения в середине ноября. Независимо от того, что вы говорите или делаете, ваши близкие возражают против этого. Вместо этого постарайтесь удовлетворить себя. Лунное затмение 19-го числа предостерегает от ссуды или займа денег; смешивать дружбу с финансами - большая ошибка. Возможностей для расширения кругозора будет предостаточно в конце месяца. Вы будете рады возможности избавиться от скуки старой рутины. Пройдите онлайн-курс или спланируйте дальнее путешествие.

Телец

Тесные отношения требуют вашего внимания в начале ноября. Новолуние заставляет вас взять на себя обязательство или отказаться от союза. Сильное желание свободы может побудить вас пойти в одиночку. Не переоценивайте свою важность на работе к середине месяца. Требование особого обращения, срезание углов и нарушение правил могут привести к катастрофе. 19-го числа лунное затмение соблазнит вас изменить свой образ. Это могло принести больше вреда, чем пользы. Лучше поддерживать статус-кво, чем внезапно менять свою внешность и личность. Ваша личная жизнь наполнится волнением в последние дни ноября. Свидание с объектом вашей привязанности будет очень весело.

Близнецы

Новолуние предостерегает от принятия работы, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой. Лучше удержаться на должности в устоявшейся компании с хорошей репутацией, чем начинать работу. В середине ноября вы сосредоточитесь на улучшении своего физического и эмоционального здоровья. Сократите свой рабочий график, чтобы уделять больше времени терапевтическим занятиям и поддерживающим отношениям. Лунное затмение 19 числа положит конец секретной ситуации, из-за которой вы были несчастны. Отказ от этой части жизни станет для вас облегчением. Положитесь на лучшего друга, романтического партнера или коллегу по работе в последние недели месяца. Их верность обновит вашу веру в человечество.

Рак

Первые дни месяца могут подчеркнуть потребность в развлечениях, романтике и приключениях. Новолуние может вызвать у вас раздражение из-за отсутствия досуга в вашей жизни. Пока вы не измените свои приоритеты, вы будете оставаться в тревоге и стрессе. Середина месяца идеально подходит для перерыва в работе. Если вы не можете уехать в отпуск, вы можете насладиться романтическим перерывом с близким вам человеком. Вы свободны? Это было бы прекрасным временем для того, чтобы разместить анкету на сайте знакомств. 19 числа Лунное затмение побудит вас покинуть организацию или дружбу, которая больше не отражает ваши ценности. В последнюю неделю ноября настоятельно рекомендуется уделять больше внимания здоровью.

Лев

Семейные вопросы вызовут большие перемены из-за конфликтного Новолуния. Измените свой подход к работе, чтобы вы могли проводить больше времени со своими родными и близкими. Если вы ищете место для жизни, вам, возможно, придется изменить свой список не подлежащих передаче предметов, чтобы обеспечить себе хорошее жилище. В середине месяца вы сталкиваетесь со своим лучшим другом или романтическим партнером. Будьте честны, когда они просят больше, чем вы можете дать. Лунное затмение 19-го числа может означать конец вашей профессиональной роли, что даст вам больше времени для романтики и обучения. Если вы задумывались о расслабляющем отдыхе, последние дни ноября подойдут для его планирования.

Дева

Пробки на дорогах и поломки электроники могут нанести ущерб вашей жизни из-за напряженного Новолуния. Вместо того, чтобы настаивать на реализации планов, проявите гибкость. Перенесите поездку или встречу. Используйте неожиданно появившееся свободное время в своем расписании, чтобы наверстать упущенное за чтением, насладиться киномарафоном или послушать расслабляющую музыку. Середина ноября предостерегает от чрезмерного увлечения едой и напитками. Умеренность повысит вашу продуктивность и поможет привлечь хорошие рабочие места. 19-го числа лунное затмение может означать шокирующий конец судебного дела. Из-за этого вердикта может потребоваться изменить способ ведения бизнеса. В конце ноября появляется отличная возможность поработать из дома.

Весы

В начале ноября переговоры о зарплате могут быть напряженными. Новолуние затруднит получение заслуженной компенсации. Вместо того, чтобы заключать долгосрочный контракт, лучше подписать его на пару месяцев, а затем пересмотреть условия сделки в начале следующего года. В середине ноября у вас возникнет соблазн потратить деньги, которых у вас нет. Вместо того, чтобы ходить по магазинам до упаду, лучше проявить финансовую сдержанность. Лунное затмение 19-го числа обостряет интимные отношения. Ведение отдельных банковских счетов может положить конец интенсивным финансовым ссорам. Лучи солнечного света появляются в последнюю неделю месяца, когда у вас будет возможность заниматься с уважаемым учителем.

Скорпион

Не поддавайтесь искушению радикально преобразиться в начале ноября. Хотя Новолуние заставит вас жаждать другого образа, вы можете быть ужасно разочарованы результатами. Подождите до следующего месяца, чтобы сменить прическу, радикально изменить образ или отношение или обновить гардероб. В середине ноября вы можете столкнуться с родственником, который требует много времени и ресурсов. Лунное затмение 19-го числа может означать конец близких отношений, которые больше не работают на вас. Возвращение к свободе позволит вам заняться интригующей работой в последнюю неделю месяца. Эта должность предложит много интеллектуального стимулирования, путешествий и учебы.

Стрелец

Новолуние может отодвинуть вас на задний план, несмотря на желание управлять центром внимания. Выполнение фоновых задач и административная работа имеют решающее значение для вашего благополучия. После того, как вы заставили себя отдохнуть, вам будет легче дипломатично подойти к напряженному рабочему вопросу. Остерегайтесь говорить больше, чем слушаете; вы не хотите раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию не тем людям. Лунное затмение 19 числа демонстрирует необходимость заботиться о своем теле. Замените сахар, жир и алкоголь нежирным белком, свежими продуктами и цельнозерновыми продуктами. Улучшенная диета придаст вам привлекательное сияние, перед которым невозможно устоять в конце ноября. Наслаждайтесь лести, которую вы получите.

Козерог

Работа над групповым проектом в начале месяца может вызывать разочарование. Новолуние может вызвать некоторые технические сбои в телеконференции, из-за чего будет трудно видеть и слышать инструкции. Вместо того, чтобы пытаться форсировать проблему, договоритесь встретиться позже на неделе, чтобы все могли легко общаться. Середина ноября предостерегает от розничной терапии. Если вы хотите заполнить эмоциональную пустоту, направьте свою энергию на реализацию мечты, которую вы мечтали с детства. 19-го числа лунное затмение может заставить вас отказаться от творческого проекта или романа, который доставлял вам проблемы. Проведите последние дни месяца, занимаясь священной практикой или изучая увлекательную систему убеждений.

Водолей

Новолуние привлекает ваше внимание к вопросам карьеры. Если вам не удастся реализовать интересную возможность, не отчаивайтесь. Прибудет более крупная и лучшая работа. Ваша задача - сохранять позитивный настрой и представлять себя выполняющим любимую работу. Если вы ведете себя так, как будто у вас уже есть работа, к середине месяца она станет вашей. Лунное затмение 19-го числа положит конец печальному семейному делу. Позволив родственнику взять на себя ответственность за свои проблемы, вы сможете сосредоточиться на заветной личной цели. В последнюю неделю ноября вы будете скучать по компании своих близких. Если вы не можете встретиться лично, устройте большую встречу в Интернете.

Рыбы

Возможно, придется отменить поездку или академическую программу из-за непростого Новолуния. Вместо того, чтобы зацикливаться на своем разочаровании, заполните свое время письменным или учебным проектом, который стимулирует ваш интеллект. Остерегайтесь делать горы из мухи слона. Зацикливание на разочарованиях и ошибках может упустить возможность. Лунное затмение 19-го числа может доставить шокирующие новости о человеке, которым вы всегда восхищались. Вместо того, чтобы обожествлять людей, помните и принимайте их человечность. Последняя неделя месяца идеальна для достижения карьерной цели. Получение отличной должности, основанной на вашем творчестве, станет отличным использованием амбициозной энергии, которая кружится вокруг вас в конце ноября.

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