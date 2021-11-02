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Мистическое Новолуние 5 ноября 2021: мощные ритуалы для исполнения заветных желаний

3:00:5411/2/2021
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Каждый хотел бы изменить свою жизнь с помощью высших сил. Как оказалось, это возможно. А помочь в этом могут новолуние и полнолуние.

Новолуние является прекрасным периодом для проведения мистических обрядов. Фото: Pxfuel.com
Новолуние является прекрасным периодом для проведения мистических обрядов. Фото: Pxfuel.com

5 ноября пройдет новолуние. Многие знают о том, как сильно Луна влияет на жизнь всех людей. При этом далеко не каждый подозревает о том, что этим влиянием можно воспользоваться в своих интересах. Если вы давно хотели изменить свою жизнь с помощью высших сил, словно по щелчку, стоит попробовать провести мистический ритуал на привлечение денег, счастья и любви, либо вы можете загадать самое заветное желание. Лучшим для этого временем является новолуние. Рассказываем, как это нужно сделать.

Ритуал на исполнение желания 5 ноября.

Чтобы загадать желание, понадобятся свеча, листок бумаги и зеркало. Необходимо встать перед своим отражением (желательно чтобы за вами была Луна, которую вы видите), зажечь свечу и написать на листке то, чего вы хотите. Загадывать нужно что-то одно и делать это необходимо крайне искренне. После этого листок нужно поджечь. Пока он горит, вы должны раз за разом произносить то, что вы загадали. Мысленно же вы должны вырисовывать объект или явление у себя в голове.

Отметим, что не менее мощным периодом для проведения ритуала является полнолуние. Ближайшее время полной Луны произойдет 19 ноября. Это будет последним полнолунием осени 2021 года.

Напомним, что в нашем материале вы сможете у знать о том, как лучше всего одеться на Новый 2022 год. Тигр будет в восторге.

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новолуниеритуалноябрь 2021
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