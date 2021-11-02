Грешно ли работать 2 ноября в день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского?

Великомученик Артемий Антиохийский был полководцем римской армии во времена правления императора Константина Великого.
Святой Артемий происходил из знатной римской семьи. Он был военачальником и проводил успешные военные действия.
После смерти императора Константина Артемий стал советником его сына, Констанция. Император попросил его перенести мощи апостолов были в Константинополь. Что он и сделать, а после их поместили в церковь Святых Апостолов, строительство которой началось в период правления императора Константина, который хотел перенести туда мощи всех двенадцати апостолов. Некоторое время спустя Артемий был назначен губернатором Египта.
Когда на место Констанция на трон взошел Юлиан, которого прозвали Отступником, то он возобновил гонения против христиан. Артемий осудил Юлиана за его нечестие и жестокость по отношению к христианам. В результате Артемия приказали арестовать и заключить в тюрьму. После пыток и содержания в тюрьме без пищи Артемий был обезглавлен. Его тело было перенесено в Константинополь и помещено в церковь Иоанна Крестителя на горе Оксия. Его мощи совершали многочисленные чудеса.
В народе в этот день занимались ремонтов заборов и ограждений. Этим занимались мужчины, чтобы защитить свое жилье от воров и диких зверей. Считалось, что чем крепче забор, тем урожайнее выдастся следующий год. Хозяйки начинали рубить и засаливать капусту. Наши предки считали, что приготовленный в этот день овощ пускает больше сока, а потому и закуска становится намного вкуснее.
В церкви нет строгого запрета на работу сегодня. Но в праздник стоит помолиться или посетить храм, чтобы вспомнить вместе с остальными прихожанами святого.