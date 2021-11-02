3 ноября РПЦ почитает память трех Иларионов: как один из них молился в дупле сосны

3 ноября отмечается Иларионов день. Он посвящен памяти православных святых: Илариона Великого, Илариона Гдовского и схимника Печерского. На Руси сегодня ожидали первый снег. По традиции не планировали поездки или переходы через плохие дороги, которые размыло от первого снега.
Иларион ВеликийСвятой родился в 291 году в палестинской деревне Табата. В раннем возрасте он познакомился с христианством и принял крещение. Когда его родители умерли, то он раздал все свое наследство бедным и отправился в пустыню. Где боролся с нечистыми помыслами, огорчениями ума и жгучими страстями плоти, которые победил трудом, строгим постом и молитвой. Однажды на него напали разбойники, но они тут же раскаялись, когда послушали его проповедь.
Вскоре вся Палестина узнала о святом Иларионе. Больные приходили за исцелением, и монах исцелял их бесплатно. Примерно за семь лет до своей смерти святой Иларион вернулся на Кипр, проживая в уединенном месте до конца своих дней.
Иларион ГдовскийСвятой был учеником святого Евфросиния Псковского. По легенде, святой молился в дупле дерева. После чего, недалеко от Гдова, он построил Озерский монастырь в честь Покрова Богородицы. Тогда были тяжелые условия для жизни. При этом святой Иларион поддерживал высокий уровень благочестивой и аскетической жизни в монастыре и привел его в красивый вид, с помощью украшения и застройки монастыря.
Когда святой скончался, то был похоронен в своем монастыре. Впоследствии при нем построили церковь в честь Рождества Христова. Левая часовня была посвящена основателю Гдовского монастыря.