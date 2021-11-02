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Заболевание десен у женщин способно вызывать бесплодие: причины и что делать?

7:30:2511/1/2021,ДЖЕССИКА KNIBBS
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Первые признаки того, что у вас может быть заболевание десен и которое вы можете заметить дома, - это кровоточивость десен, когда вы чистите зубы.

Общее оптимальное здоровье - это лучший способ зачать ребенка. Фото: Pixabay

Известно, что болезнь десен оказывает неблагоприятное воздействие на все тело человека, в том числе на фертильность женщин. Что тебе нужно знать?

Согласно новым исследованиям, здоровье зубов может не только повлиять на продолжительность зачатия у женщины, но и вызвать бесплодие. Стоматологи-близнецы Хусейн и Хассан Далгос, основатели Yorkshire Dental Suite, поговорили исключительно с Express.co.uk, чтобы поделиться своим мнением.

«Известно, что болезнь десен поражает не только десны, поскольку мы видим все больше данных и исследований, изучающих, как хроническое воспаление может повлиять на организм в целом», - начали они.

«Заболевание пародонта, тяжелая форма заболевания десен, представляет собой хроническое инфекционное и воспалительное заболевание десен и поддерживающих тканей. Первые признаки того, что у вас может быть заболевание десен и которое вы можете заметить дома, - это кровоточивость десен, когда вы чистите зубы.

«К сожалению, большая часть взрослого населения в той или иной степени страдает заболеванием десен».
На вопрос, почему болезнь десен так опасна для общего здоровья человека, братья Даглхаус ответили: «Воспаление!»

«Воспаление, вызванное заболеванием пародонта, запускает каскад событий, которые могут привести к разрушению тканей, и процесс воспаления может перейти в кровообращение», - сказали они.

«В результате теперь известно, что заболевания пародонта связаны с сердечными заболеваниями, диабетом 2 типа, респираторными заболеваниями и заболеваниями почек, а также с такими проблемами во время беременности, как выкидыш и преждевременные роды.

«Мы осознаем, что хроническое воспаление в любой части тела может повлиять на системное здоровье, так как процесс входит в кровообращение.

«Мы также понимаем, что основной причиной хронического воспаления в организме является заболевание десен».
На вопрос, как заболевание десен может повлиять на фертильность женщины, братья ответили: «Первый отчет, в котором предполагается, что заболевание десен может быть одним из нескольких факторов, которые можно изменить, чтобы повысить шансы на беременность, было опубликовано Европейским обществом репродукции человека и эмбриология (ESHRE).

«Исследователи наблюдали за группой из 3737 беременных женщин, анализируя планирование беременности и исходы беременности для 3416 из них.

«Они обнаружили, что женщинам с заболеваниями десен требуется в среднем более семи месяцев, чтобы забеременеть - больше, чем среднее количество месяцев, которое требуется женщинам без заболеваний десен, чтобы зачать ребенка».
Данные исследования свидетельствуют о том, что наличие заболеваний пародонта является изменяемым фактором риска, который может повысить способность женщины к зачатию.

Он показал, что заболевания пародонта оказывают такое же негативное влияние на фертильность, как и ожирение.

«Если вы пытаетесь забеременеть или думаете об увеличении своих шансов на зачатие, то посещение стоматолога / гигиениста может быть хорошим шагом в этом направлении», - посоветовали братья.

«Общее оптимальное здоровье - это лучший способ зачать ребенка, и мы предполагаем, что улучшение здоровья полости рта и стабилизация заболеваний десен могут быть более важными в этом процессе, чем вы думаете».

Советы по уменьшению заболеваний десен включают:


  • Пройдите обследование десен у пародонтолога / специалиста по здоровью десен, в идеале до зачатия, чтобы снизить риск неблагоприятных исходов беременности
  • Если у вас есть заболевание десен, ключевым моментом является раннее вмешательство
  • Если у вас нет профилактики заболеваний десен, это ключ к успеху, поскольку беременность может увеличить риск развития симптомов.
  • Если вы уже беременны, помните, что лечение заболеваний десен безопасно для вас и вашего будущего ребенка.
  • Изучите и практикуйте оптимальные методы гигиены полости рта от профессионала
  • Электрическая зубная щетка
  • Межзубная (между зубами) чистка
  • Чистка языка
  • Спросите своего пародонтолога о пробиотиках для десен, которые помогут как в лечении, так и в профилактике заболеваний десен.

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