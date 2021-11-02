Что важного должен сделать верующий в день памяти трех Иларионов: чтобы бесы проходили мимо

3 ноября отмечается память трех Иларионов. Иларион Великий сначала был простым студентом, обучаясь разным наукам. А затем принял христианство. Когда он возвратился на родину, решил стать отшельником недалеко от Газы. Илариону приписывают основание нескольких монастырей, а также первые труды проповедничества монашества в Палестине. Когда он был уже в преклонном возрасте, решил поклониться могиле святого Антония Великого, для чего направился в Египт. Умер святой на Кипре, предсказав свою кончину.
Иларион Гдовский, которого называют еще Псковоозерским, был учеником святого Ефросинья Псковского. Он стал основателем Озерского Покровского монастыря на берегу реки Желчь, которая впадает в Чудское озеро. Этот монастырь стал одним из важнейших религиозных центров, благодаря которому христианство распространилось у местного населения.
В народе праздник называют Иларионов день. На улице в это время было сыро и холодно, поэтому отправляться в дальнюю дорогу считалось плохой приметой.
При этом жаловаться на плохую погоду и грязь на дорогах было не принято, потому как это считалось грехом. Считалось, если на грязь жаловаться – по белому свету не ходить. А дорогу считали местом обитания нечисти. Поскольку на ней погребали детей, которых не успели крестить, а также тех, кто покончил жизнь самоубийством. Поэтому перекрестки дорог становились местом порчи и гаданий.
Чтобы избавиться от нечисти, на перекрестке ставили крест. Он символизировал память об умерших. Кроме того, для душ умерших специально сыпали зерно, чтобы они через птиц могли им насытится.