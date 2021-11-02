Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что важного должен сделать верующий в день памяти трех Иларионов: чтобы бесы проходили мимо

2:30:3111/2/2021,София Мальцева
0

На улице в это время было сыро и холодно, поэтому отправляться в дальнюю дорогу считалось плохой приметой.

Чтобы избавиться от нечисти, на перекрестке ставили крест. Фото: Pixabay.com

3 ноября отмечается память трех Иларионов. Иларион Великий сначала был простым студентом, обучаясь разным наукам. А затем принял христианство. Когда он возвратился на родину, решил стать отшельником недалеко от Газы. Илариону приписывают основание нескольких монастырей, а также первые труды проповедничества монашества в Палестине. Когда он был уже в преклонном возрасте, решил поклониться могиле святого Антония Великого, для чего направился в Египт. Умер святой на Кипре, предсказав свою кончину.

Иларион Гдовский, которого называют еще Псковоозерским, был учеником святого Ефросинья Псковского. Он стал основателем Озерского Покровского монастыря на берегу реки Желчь, которая впадает в Чудское озеро. Этот монастырь стал одним из важнейших религиозных центров, благодаря которому христианство распространилось у местного населения.

В народе праздник называют Иларионов день. На улице в это время было сыро и холодно, поэтому отправляться в дальнюю дорогу считалось плохой приметой.

При этом жаловаться на плохую погоду и грязь на дорогах было не принято, потому как это считалось грехом. Считалось, если на грязь жаловаться – по белому свету не ходить. А дорогу считали местом обитания нечисти. Поскольку на ней погребали детей, которых не успели крестить, а также тех, кто покончил жизнь самоубийством. Поэтому перекрестки дорог становились местом порчи и гаданий.

Чтобы избавиться от нечисти, на перекрестке ставили крест. Он символизировал память об умерших. Кроме того, для душ умерших специально сыпали зерно, чтобы они через птиц могли им насытится.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиИларионов деньприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите в приметы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Красноярском крае 13-летний подросток ударил ножом 11-летнего школьника
2:35:44 11/2/2021
В Красноярском крае 13-летний подросток ударил ножом 11-летнего школьника
Что важного должен сделать верующий в день памяти трех Иларионов: чтобы бесы проходили мимо
2:30:31 11/2/2021
Что важного должен сделать верующий в день памяти трех Иларионов: чтобы бесы проходили мимо
В новосибирской больнице умер один из провалившихся в яму с кипятком в лицее
2:26:31 11/2/2021
В новосибирской больнице умер один из провалившихся в яму с кипятком в лицее
После инцидента с трупом у администрации Тимашевска возбудили уголовное дело
2:05:16 11/2/2021
После инцидента с трупом у администрации Тимашевска возбудили уголовное дело
3 ноября РПЦ почитает память трех Иларионов: как один из них молился в дупле сосны
2:00:32 11/2/2021
3 ноября РПЦ почитает память трех Иларионов: как один из них молился в дупле сосны
БердскРоссийская туристка назвала возможные причины отравления более 40 человек в отеле Египта AMC Royal Hotel
1:55:00 11/2/2021
Российская туристка назвала возможные причины отравления более 40 человек в отеле Египта AMC Royal Hotel
Грешно ли работать 2 ноября в день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского?
1:30:51 11/2/2021
Грешно ли работать 2 ноября в день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского?
2 ноября - День провозглашения Российской Империи: торжественные поздравления с государственностью
1:15:13 11/2/2021
2 ноября - День провозглашения Российской Империи: торжественные поздравления с государственностью
Артемьев день: почему у рожденных 2 ноября покровительницей будет по жизни волчица и почему эти дети понимаю язык животных
1:00:08 11/2/2021
Артемьев день: почему у рожденных 2 ноября покровительницей будет по жизни волчица и почему эти дети понимаю язык животных
Светлые открытки в День всех душ 2 ноября: помяни своего близкого и родного человека
12:15:12 11/2/2021
Светлые открытки в День всех душ 2 ноября: помяни своего близкого и родного человека