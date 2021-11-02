Светлые открытки в День всех душ 2 ноября: помяни своего близкого и родного человека

Сегодня мы помянем добрым словом
Всех тех, кого забрали небеса!
Давайте вспомним каждого родного,
О ком скучают сердце и глаза!
Увы, но на земле никто не вечен,
А время, как песок, время — вода!
Зажжем в память о близких своих свечи,
Ведь мысленно живут они всегда!
***
Тех близких, что живут на небесах,
Мы вспомним добрым словом в этот час,
Они всегда живут в наших сердцах
И с неба смотрят любяще на нас!
Так хочется к ним снова прикоснуться,
Но жизнь, увы, одна, возврата нет!
А нам лишь остается улыбнуться
И дальше жить, смахнув слезинок след!
Поглядим в заоблачный небесный свет,
И сегодня, в этот день и в этот час,
Вспомним тех, кого навеки с нами нет,
Кто ушел куда-то далеко от нас.
Извинимся, что случайно, не со зла Не успели что-то важное сказать, В повседневных, незначительных делах Не успели просто посмотреть в глаза.
Отойдем сегодня от мирских утех,
Вспомним близких, так ушедших далеко,
И прощения попросим мы у тех,
Кто глядит на нас сегодня с облаков.
***
Давайте вспомним тех, кого уж нет,
Всех тех, кого забрали небеса!
Без них так сложно, это не секрет,
И снова по щеке бежит слеза!
Но в жизни нам так нужен позитив,
А потому запомните слова:
Каждый, кто не с нами, еще жив,
Пока память о нем в сердцах жива!
Источник: Поздравок