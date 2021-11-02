Можно ли 2 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник трех Иларионов?

3 ноября отмечается христианский и народный праздник Иларионов день. В православных храмах сегодня отмечают память трех Иларионов. Преподобного Илариона Великого, Илариона Псковоезерского и схимника Печерского. Илларион Великий проживал в третьем веке на территории Палестины, а Илларион Псковоезерскій – неподалеку от Чудского озера в XV веке.
Иллариона Великого Считают основателем многих монастырей в Палестине, а также целителем. Господь даровал святому Илариону силу изгонять нечистых духов. Этим даром благодати он освободил от уз многих страждущих. Больные приходили за исцелением, и монах исцелял их бесплатно, говоря, что благодать Божья не продается
Илларион Псковоозерский стал обучался у святого Ефросина Псковского, а также основал Озерский Покровский храм на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро. Там же он стал настоятелем. А сам монастырь со временем стал очень известным центром христианства. Куда приходило все больше и больше местных жителей, даже несмотря на близость Ливонского ордена.
В народе праздник называется Иларионов день. По традиции, сегодня ждали, что выпадет снег, который размазывал грязь на дорогах. Поэтому многие откладывали поездки или пешие переходы, поскольку в пути можно было упасть или промокнуть. Поэтому, оставаясь дома, люди солили капусту, убирались, а вот на кладбище не ходили. Также нет запрета в церковной традиции на любую работу. Важно только помолиться с утра или посетить храм в честь памяти святых.