2 ноября - День провозглашения Российской Империи: торжественные поздравления с государственностью

Россия — это слово многогранно,
Она же Русь, прошедшая века.
И для души не русской, иностранной
Так не понятна, очень далекА.
По улицам расхаживают звери,
Медведь в ушанке, холод круглый год.
Всё нараспашку и душа, и двери,
Сердечный и открытый тут народ.
Вас с днём России, люди, поздравляю.
Желаю вашим душам не черстветь.
Вам счастья, изобилия желаю.
Достичь успеха, устоять суметь.
Чтоб был здоровым род и поколения.
Чтоб процветал родимый щедрый край.
Во всем без исключений достижений.
Чтоб жизнь была прекрасной словно рай.
***
Дорогие россияне,
С Днем России вас, друзья,
Пусть любовь к стране сияет
В ваших душах на века!
Чтобы было много хлеба,
Денег, радости, добра,
Чистым, мирным вечно небо
Над страной было всегда!
Долгих лет, любви, удачи, Четких целей трудовых, Становиться лишь богаче, Исполнения мечты!
***
Нет страны моей прекрасней —
Сень лесов и синь озёр,
Даже воздух дышит счастьем
У подножий мощных гор.
Процветает пусть Россия
Ещё множество веков,
И под этим небом синим
Правят радость и любовь!
***
Россия, наша дорогая,
Державы больше нет такой,
Да нам и не нужна другая:
Тебя мы любим всей душой!
Россия-мать, ты наше солнце,
Прошу тебя, всегда свети!
Пусть твое сердце вечно бьется
В огромной, царственной груди!
Стихи: Поздравок