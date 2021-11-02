Всемирный день мужчин-2021: как ярко и красиво поздравить мужчину 6 ноября. История и традиции праздника

Ежегодно 6 ноября отмечается Всемирный день мужчин. Это событие, которое отмечается в 70-ти странах в разные даты.
В России же этот праздник был установлен одним из руководителей СССР Михаилом Горбачевым. Считается, что он сделал это целенаправленно, в честь установления сухого закона, чтобы сильная половина человечества была трезвой. Идея была поддержана многими международными организациями, к числу которых относится и ООН.
Таким образом, Михаил Горбачев предложил выступить в качестве соучредителя и президента мероприятия после приглашения Кинделя. Он же, в свою очередь, описал смысл его инициативы:
В первую очередь праздник посвящен здоровью мужчин, улучшению гендерных отношений, освещению мужских образцов для подражания и поощрению позитивных проявлений мужественности.
Международный мужской день напоминает нам о том, что в мире существует множество разных типов мужчин, и все они заслуживают права голоса.
Мужчины сталкиваются с большим давлением в обществе—например, от них ожидают, что они будут оказывать помощь и воздерживаться от того, чтобы просить о помощи или делиться своими чувствами. Международный мужской день посвящен решению этих проблем и переосмыслению мужественности.