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Всемирный день мужчин-2021: как ярко и красиво поздравить мужчину 6 ноября. История и традиции праздника

4:00:4711/2/2021,София Мальцева
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Международный мужской день посвящен решению этих проблем и переосмыслению мужественности.

Международный мужской день напоминает нам о том, что в мире существует множество разных типов мужчин, и все они заслуживают права голоса. Фото: Pixabay.com

Ежегодно 6 ноября отмечается Всемирный день мужчин. Это событие, которое отмечается в 70-ти странах в разные даты.

В России же этот праздник был установлен одним из руководителей СССР Михаилом Горбачевым. Считается, что он сделал это целенаправленно, в честь установления сухого закона, чтобы сильная половина человечества была трезвой. Идея была поддержана многими международными организациями, к числу которых относится и ООН.

Таким образом, Михаил Горбачев предложил выступить в качестве соучредителя и президента мероприятия после приглашения Кинделя. Он же, в свою очередь, описал смысл его инициативы:

В первую очередь праздник посвящен здоровью мужчин, улучшению гендерных отношений, освещению мужских образцов для подражания и поощрению позитивных проявлений мужественности.

Международный мужской день напоминает нам о том, что в мире существует множество разных типов мужчин, и все они заслуживают права голоса.

Мужчины сталкиваются с большим давлением в обществе—например, от них ожидают, что они будут оказывать помощь и воздерживаться от того, чтобы просить о помощи или делиться своими чувствами. Международный мужской день посвящен решению этих проблем и переосмыслению мужественности.

Как празднуют

С 1999 года методы празднования Международного мужского дня включали раздачу и получение подарков, общественные семинары, форумы, конференции, занятия в школах, мероприятия по охране здоровья мужчин, мероприятия по сбору средств для мужчин, радио-и телевизионные программы, парламентские выступления, церемонии награждения, специальные акции розничной торговли, музыкальные концерты и художественные выставки. Празднование этого дня – необязательно. При этом любые организации могут проводить свои мероприятия, используя любые соответствующие форумы.

Как поздравить

Лучшим подарком своему знакомому, родственнику, папе, брату, любимому человеку, будет ваше внимание. Приготовьте ему вкусный ужин или подарите, то, что связано с его хобби. Напишите поздравительное смс или письмо. Вспомните общие яркие моменты, которые были в вашей совместной жизни. Главное поздравлять от чистого сердца и с любовью.

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