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Важный православный праздник Михайлов день: что можно и строго нельзя делать 21 ноября

7:15:2111/1/2021
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Михайлов день имеет такое название в честь знаменитого среди всех православных верующих Архангела Михаила — защитника людей от нечистых сил и бед.

Этот православный праздник имеет другое название — «Собор Архистратига Божьего Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных». Фото: Pixabay.com
Этот православный праздник имеет другое название — «Собор Архистратига Божьего Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных». Фото: Pixabay.com

21 ноября ежегодно православные верующие отмечают Михайлов день. Назван он так в честь архангела Михаила, справившегося со всеми злыми силами, победившего супостатов и защитившего веру. Главной задачей Архангела является борьба с нечистыми силами и поддержка попавших в беду, столкнувшихся с множеством неудач.
В Михайлов день Архангела Михаила принято просить о помощи, о защите от недругов и злых сил. Именно в этот день Архангел слышит мольбы просящих и помогает каждому, кто к нему обратился. Лучше всего обращаться к святому в храме, читая специальную молитву. Если возможности посетить храм нет, то молитву можно прочитать дома. Важно делать это искренне и с чистым сердцем.

Что можно и нельзя делать в Михайлов день?

• В этот день нельзя работать. Считается, что работающих в этот день людей ждут большие неприятности и даже есть вероятность появления чрезвычайных ситуаций. Однако, если человек работает по чьему-то указанию, то есть не по своей воле, но при этом периодически молится в течение дня, то для него делается исключение и вероятность наказания сводится к минимуму.
• В Михайлов день необходимо делать как можно больше добрых дел. Старайтесь помогать просящим, не отказывать им в милостыне. Помогайте своим близким и родным, особенно родителям, бабушкам и дедушкам — тем людям, которые больше других нуждаются в вашем участии в своей жизни.
• Ссоры и скандалы в этот праздник запрещены. Не старайтесь задевать людей за живое, пытайтесь выйти на компромисс, договориться. Простите всех своих обидчиков и не обижайте сами.
• Архангел Михаил благоволит сегодня дружеским взаимоотношениям. Сходите в гости к друзьям или пригласите их к себе домой на ужин. Поговорите с ними по душам, вспомните былые хорошие истории, забудьте старые обиды и угостите друзей чем-то вкусным.

Напомним, что 2 ноября верующими отмечается День памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского. Какую молитву читать в этот день и от каких недугов она помогает, вы можете узнать в нашем материале.

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праздникиМихайлов деньАрхангел Михаил
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