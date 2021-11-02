Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 ноября 2021 в России и мире

• День провозглашения Российской Империи
• Праздник мутных глаз
• День кормления птиц овсяным печеньем
• День международного признания Санкт-Петербурга
• День «Станьте экстрасенсом» (Practice Being Psychic Day)
• День памяти святого праведного отрока Артемия Веркольского
• Католический день всех усопших верных, День всех душ (All Souls Day)
• День памяти преподобного Гавриила Самтаврийского
• Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists)
• День динамической безвредности (Dynamic Harmlessness Day)
• День печенькового монстра (Cookie Monster Day)
• День памяти великомученика Артемия Антиохийского
• День колготок - Япония
• День памяти предков (Дзяды) - Беларусь
• День фаршированных яиц (National Deviled Egg Day) - США
• День выборов (Election Day) - США
• День работника культуры - Кыргызстан
• День мёртвых (Day of the Dead) - Латинская Америка
• День «Ищите круги» (Look for Circles Day) - США
• Кубок Мельбурна (Melbourne Cup Day) - Австралия
• День «Планируйте свою эпитафию» (Plan Your Epitaph Day) - США
• День штата Огайо (National Ohio Day) - США
• День прибытия индийцев (Arrival of Indentured Laborers Day) - Маврикий
• День коммерческой радиопередачи (Broadcast Traffic Professionals Day) - США
• День государственности штатов Северная и Южная Дакота (North Dakota and South Dakota Statehood Day) - США
• Праздник святого Юстуса (Feast of San Giusto) - Италия
• Именины у Артемия, Николая, Германа, Ивана, Леонида, Александра, Михаила, Петра, Павла, Герасима, Ирины
• Артемьев день (Садок, День атаманов)
Важные события:• 2 ноября 1937 года установлены рубиновые звёзды на пяти башнях московского Кремля
• 2 ноября 2000 года началась экспедиция на Международной космической станции (МКС)
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru