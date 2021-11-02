«Хочется по носу щёлкнуть»: В Бердске пациентка роддома ЦГБ опровергла заявления рожениц - накрахмаленные и белоснежные простынки привозят из Новосибирска

Пациентка отделения патологии беременных Юлия С. восхитилась идеальным состоянием постельного белья в бердском роддоме.
Как рассказала «Курьер.Среда» Юлия, в медицинском учреждении она находится вторую неделю. По словам бердчанки, менять белье беременные женщины могут хоть каждый день, ведь оно находится в общем доступе.
- Мне хочется по носу щелкнуть, кто сказал, что я откровенно вру по поводу накрахмаленного белья. Белье сюда привозит клининговая компания из Новосибирска. Я специально спросила об этом, когда только приехала сюда. Претензий к белью нет,- сообщила пациентка отделения патологии беременных 2 ноября.
Как сообщал «Курьер.Среда» ранее, беременные бердчанки заявляли о нерабочем биде и душе без двери на первом этаже. Юлия плачевное состояние сантехники подтвердила, но отметила, что не видит в этом вины врачей. В палатах уборка производится регулярно.
- Моют полы два раза в день,- произнесла Юлия.
Отметим, что прежде среди пациенток бердского роддома наблюдалось недовольство и по питанию. Женщины рассказывали о недоваренных кашах и о нерегулярном предоставлении полдников. По мнению Юлии, эти заявления бердчанок являются ошибочными.
- Кормят прекрасно. Я бы сказала даже, что вкусно. Не ресторан, конечно, но вкусно. Ни разу не было недоваренной каши. Разное питание абсолютно каждый день. Полдники есть. Либо кефир с печеньем дают, либо какую-то сосиску в тесте. Вчера на обед был, например, суп с картофельным пюре и котлета хорошая. Не могу придраться,- высказалась горожанка.
Напомним, что в период нерабочих дней до 7 ноября включительно, в Бердске будут работать не только поликлиники, но и пункты вакцинации от ковида. Подробнее с графиком работы ЦГБ вы можете ознакомиться здесь.