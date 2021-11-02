В Красноярском крае 13-летний подросток ударил ножом 11-летнего школьника

В Красноярске прокуратура края проводит проверку по факту ножевого ранения 11-летнего школьника. Сообщается, что урон мальчику нанес его друг, который был старше.
Инцидент случился на одной из детских площадок города по улице Амурской. Там между двумя школьниками 11 и 13-лет произошла ссора. После чего 13-летний юноша нанес ножевое ранение своему товарищу. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему предоставили первую медицинскую помощь.
– По факту совершения данного преступления проводится прокурорская проверка. Также будут проверены органы системы профилактики региона, если будут выявлены нарушения, сотрудники примят меры, – сообщается в ведомстве.
Стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – покушение на убийство несовершеннолетнего. Оно взято под контроль прокуратурой Красноярского края.