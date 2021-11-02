Арестованы трое помогавших Навальному в расследованиях

В Москве правоохранители задержали троих граждан, работавших с Алексеем Навальным. Их обвиняют в торговле личными данными людей через даркнет. Таким образом молодые люди оказывали содействие расследованиям, которые проводил Фонд борьбы с коррупцией (организация, включена в перечень, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).
По данным следствия, Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев продавали такие данные людей, как номера сотовых телефонов, личные адреса и т.д. Также сообщается, что подозреваемые использовали поддельные документы сотрудников полиции для добычи подобной информации.
Известно, что задержанные не знали, что одним из потребителей их услуг был Навальный. Им предъявили обвинения сразу по двум статьям уголовного кодекса России: 327 – подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков и по статье 138 – нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Мужчины находятся под домашним арестом.