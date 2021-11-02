На границе Бердска Purina построит завод по производству кормов для животных к 2023 году. На него потратят около 10 млрд рублей

Каждый год Бердск сотрясают новости о строительство крупных объектов, которые могут повлиять на экологию города. Как правило, все они возводятся на территории Искитимского района, но очень близко к границе Бердска. Например, решается вопрос о строительстве нового полигона ТКО у кладбища Бердска.
Также на весь город прогремела новость о строительстве завода по производству кормов для животных. Главный менеджер проектов в производстве «Нестле Пурина ПетКер» в России Станислав Вибе рассказал в интервью «Курьер.Среда», где и когда будет построен завод, а также, кто сможет на нем работать из бердчан.
Где компания построит фабрику по производству кормов для домашних животных?- Участок под строительство новой фабрики по производству кормов для домашних животных Purina располагается в границах Искитимского района и города Бердска – на территории нового промышленно-логистического парка «Южный ПЛП».
Можно ли уточнить конкретный адрес?- На данный момент участку не присвоен адрес, эта информация будет доступна позже.
Построен ли уже завод? Если не построен, то взят ли в аренду?- Будет построена новая фабрика с плановым запуском первых линий в 2023 году.
Если завод построен, то прошу рассказать, когда здание будет введено в эксплуатацию?- В настоящее время ведутся подготовительные работы перед началом строительства фабрики. Готовится проектная документация для передачи на экспертизу. О сроках начала строительства мы сообщим дополнительно. Первые производственные линии планируется запустить в эксплуатацию в 2023 году.
Если здание взято в аренду, то прошу рассказать, с какого дня?- Проект фабрики предусматривает строительство объекта с нуля.
Какова площадь будущего завода?- Площадь земельного участка для новой производственной площадки составляет 78 га.
Какие именно корма будут производиться, каков объем тонн в год?- Предприятие будет специализироваться на выпуске сухих и влажных полнорационных кормов для собак и кошек. На фабрике будут производиться корма для домашних животных под такими хорошо известными российским потребителям брендами, как Purina One, Friskies, Felix, Gourmet, Pro Plan и другими. Предполагаемая мощность предприятия составит 75 тысяч тонн продукции в год.
Назовите количество работников завода?- К 2024 году на фабрике будет создано порядка 250 рабочих мест.
Будут ли привлекаться на работу жители Искитимского района и Бердска?- С марта 2021 года началось формирование проектной команды. В ее состав входят инженеры и специалисты, имеющие высокую квалификацию и экспертизу в различных направлениях проектной деятельности. Сейчас они работают в нашем проектном офисе в г. Бердск, в будущем мы планируем оборудовать для них офис в непосредственной близости от строительной площадки.
Мы ищем специалистов и руководителей с техническим, технологическим и производственным опытом работы, вне зависимости от места их проживания, и, конечно, будем рассматривать кандидатов из г. Бердска. Востребованы инженеры проекта по упаковочному и технологическому оборудованию, специалист по закупкам, специалист по персоналу, юрист, специалист информационных систем и технологий.
Также уже сейчас ведется найм производственного персонала, который будет принимать непосредственное участие в запуске производственных линий. В эту команду требуется менеджер по развитию продуктов и производственных процессов, менеджер по запуску инновационных проектов (Start-up manager), главный инженер, инженер по подготовке производства. В 2022 году начнем нанимать операторов, для того чтобы иметь возможность развить компетенции персонала для эффективного запуска производства.
Когда состоится открытие завода?- Открытие новой фабрики будет приурочено к запуску первых линий, который планируется в 2023 году.
Можете назвать сумму инвестиций в проект и когда он окупиться?- До 2024 года в строительство нового предприятия планируется инвестировать порядка 10 миллиардов рублей. Срок окупаемости инвестиций носит конфиденциальный характер.
Расскажите подробнее о продукции. Для каких именно животных будет производиться корм, упаковках какого веса? Расскажите о его составе.- Наши потребители – это владельцы домашних кошек и собак, которые кормят своих питомцев промышленными кормами. В Новосибирской области будут производиться корма под брендами Pro Plan, Purina One, Friskies, Felix, Gourmet и другими. Все они (за исключением лакомств) являются полнорационными, то есть содержат все необходимые питательные элементы, минеральные вещества и витамины, необходимые для полноценного питания кошек и собак. Для удобства покупателей продукция Purina выпускается в различных по объему видах упаковки: от 85 гр до 14 кг.
Мы подбираем ингредиенты в состав корма в соответствии с научными разработками Purina, которые основаны на многолетних (свыше 90 лет) научных исследованиях и разработках ветеринарных врачей и экспертов по питанию Purina.
Оптимально, когда в состав корма входят следующие категории ингредиентов:
Ингредиенты животного происхождения: курица, говядина, свинина, баранина, лосось, тунец и другие – источники высококачественного белка.
Ингредиенты растительного происхождения (овощи и злаки) – поставщики пищевых волокон, способствующие пищеварению, и углеводов, которые являются источниками энергии.
Минеральные вещества и добавки – магний, фосфор, кальций, йод, железо, витамины, аминокислоты, антиоксиданты. Это важный класс питательных веществ, которые должны содержаться в пище для обеспечения здорового и сбалансированного рациона.