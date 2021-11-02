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В Санкт-Петербурге водителя маршрутки подозревают в двух изнасилованиях

3:20:1711/2/2021
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Второй жертве всего 17 лет.

Задержан подозреваемый в изнасиловании. Фото: Следственный Комитет.

В Санкт-Петербурге работники уголовного розыска Выборгского района задержали водителя маршрутки. Мужчина родом из Киргизии ему 49 лет. Мужчину подозревают в совершении изнасилования. По данным следствия, его жертвой стала одна из пассажирок общественного транспорта.

Однако возбудив уголовное дело, сотрудники правопорядка узнали об еще одной жертве. Ей 17-лет. Сообщается, что Уроженец Киргизии надругался над несовершеннолетней 16 октября. Оба эпизода произошло на одном и том же месте.

А вторая пострадавшая - 44-летняя женщина, она написала заявление в полицию в конце октября. По словам жертвы, она села в машину после работы, было позднее время суток, а в салоне не было других пассажиров. Водитель заблокировал двери и уехал в неизвестном направлении с женщиной. После было установлено, что преступления совершались по улице Сочинской рядом с домом № 2.

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изнасилованиежертвыдве жертвыПолиция.Общественный транспорт.
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