В Санкт-Петербурге водителя маршрутки подозревают в двух изнасилованиях

В Санкт-Петербурге работники уголовного розыска Выборгского района задержали водителя маршрутки. Мужчина родом из Киргизии ему 49 лет. Мужчину подозревают в совершении изнасилования. По данным следствия, его жертвой стала одна из пассажирок общественного транспорта.
Однако возбудив уголовное дело, сотрудники правопорядка узнали об еще одной жертве. Ей 17-лет. Сообщается, что Уроженец Киргизии надругался над несовершеннолетней 16 октября. Оба эпизода произошло на одном и том же месте.
А вторая пострадавшая - 44-летняя женщина, она написала заявление в полицию в конце октября. По словам жертвы, она села в машину после работы, было позднее время суток, а в салоне не было других пассажиров. Водитель заблокировал двери и уехал в неизвестном направлении с женщиной. После было установлено, что преступления совершались по улице Сочинской рядом с домом № 2.