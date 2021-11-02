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В Новосибирске водитель дрифтовал на похоронной машине

4:11:1311/2/2021
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Это уже не первый случай использования служебного автомобиля.

Дрифт на машине ритуальных услуг. Фото:
Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске водитель машины ритуальных услуг устроил гонки с другими автомобилями на площадке перед ТЦ и дрифтовал по недавно выпавшему снегу на Мочищенском шоссе. Очевидцы сняли данное происшествие на видео. Сообщается, что служебную машину похоронных услуг уже видели на этом месте.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя маршрутки, на которого поступило два заявления за изнасилование. Мужчина дожидался, когда его жертвы останутся в салоне единственными пассажирами, блокировал двери и увозил их в одно и тоже место. Обвиняемому 49 лет, он является уроженцем Киргизии.

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