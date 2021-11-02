В Бердске очередь к врачам красной зоны поликлиники №1 ЦГБ выросла до 30 человек в нерабочие дни. Каждые пять минут в двери заходит новый пациент

В красной зоне поликлиники №1 Бердска снова возник ковидный коллапс.
Напомним, что в конце октября 2021 года «Курьер.Среда» сообщал, что очередь в красной зоне в четвертую волну коронавируса заметно опустела.
Как стало известно журналисту «Курьер.Среда» сегодня, 2 ноября, очереди снова увеличились. Люди заходят в красную зону через каждые пять минут. В очереди сидят и больные ковидом, и с подозрением на него. Приема врача ждут терпеливо. Пациентов на 10 утра насчитывается порядка 30 человек. Многие кашляют, другие же - с температурой. Масочный режим соблюдают все. Вход в красную зону в больнице отдельный. Отметим, что на входе в поликлинику №1 пациентов встречают молодые девушки в защитных костюмах. Медики измеряют бердчанам температуру и при выявлении жара, направляют пациентов как раз-таки в красную зону.
В период ноябрьской нерабочей недели в Бердске работают не только поликлиники, но и пункты вакцинации от коронавируса. Подробнее о том, какое количество желающих на прививку насчитывается в городе - читайте в ближайшее время.