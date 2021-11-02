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Почему нужно соблюдать Рождественский пост? Даты начала и окончания поста. Календарь питания по дням

4:45:2911/2/2021
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С 28 ноября 2021 года начинается глубоко почитаемый многими православными верующими Рождественский пост, однако не все знают, каких ограничений во время него необходимо придерживаться и как питаться правильно, чтобы очиститься телом и душой.

Рождественский пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. Фото: Pixabay.com
Рождественский пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. Фото: Pixabay.com

Рождественский пост является последним и самым длительным постом в году. Традиционно он длится 40 дней, начинаясь 28 ноября и заканчиваясь 6 января, перед Рождеством Христовым. Считается, что соблюдение Рождественского поста готовит тело и душу к рождению Иисуса Христа.

Считается, что длится Рождественский пост 40 дней не просто так. Он имеет такую длительность в честь ветхозаветского пророка Моисея, который строго постился 40 дней, а затем Бог отправил ему свое послание на скрижалях из камней. Кроме того, через сорокадневный пост верующие выражают своей глубокое уважение и почитание Деве Марии, родившей Христа. Рождественский пост позволяет православным верующим приобщиться к плоти Божества, очиститься душой и телом, отпустить прошлое, именно поэтому он является крайне важным и значимым.

В первую очередь важно помнить, что без покаяния и раскаяния в былых грехах пост не будет иметь своей значимости, а превратиться в простую диету.

Как питаться во время Рождественского поста?

Самое главное в Рождественском посте — это ограничения в еде, которые позволяют очистить тело и освобождают место для духовного просветления. В сорокадневный рацион, с учетом всех запретов, входят:

· все возможные крупы (овсянка, гречка, рис и др.)
· бобовые культуры с большим содержанием растительного белка (фасоль, нут, горох и т.д.)
· овощи, фрукты, сухофрукты и ягоды
· зелень и пряности
· грибы
· нежирная рыба и морепродукты
· растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное)
· орехи и мед, допустимо небольшое количество черного шоколада
· цельнозерновые мучные изделия без добавления молока и яиц
· красное вино (можно употреблять в ограниченном количестве только в выходные дни)

Что нельзя употреблять в пищу во время Рождественского поста?

· все виды мяса · все виды животных внутренностей, фарши, строганину и т.д. · яйца · молочную и кисломолочную продукцию (кефир, творог, молоко и т.д.) · сыры · животные жиры (все виды сала, сливочное масло)

Календарь питания в Рождественский пост по дням.

Календарь питания в Рождественский пост по дням.
Календарь питания в Рождественский пост по дням.

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