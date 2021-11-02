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Мама Прохора Шаляпина стала фигурантом уголовного дела: Продавала справки осужденным

4:57:1811/2/2021
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Женщину задержали с поличным.

Мать Прохора Шаляпина отвечает перед судом. Фото: Pixabay.com

В Волгограде мама Прохора Шаляпина обвиняется в пособничестве в уклонении осужденных от исправительных работ. По версии следствия, сотрудница одной из больниц в Волгограде брала денежные средства в обмен на такие услуги. Материалы уголовного дела были переданы в Краснооктябрьский районный суд города.

Весной Елена Колесникова была задержана, в ходе следственных действия она заключила соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами. Рассмотрение дела началось в конце сентября. Сейчас Колесникова отказалась от признательных показаний и перестала появляться на заседаниях.

По версии следствия, женщина получала денежные средства от осужденных, выдавая в обмен справки о том, что они прошли исправительные работы в стенах учреждения. В марте 2021 года ее задержали с поличным. А следующее заседание по рассмотрению данного дела состоится 12 ноября.

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