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Новгородская область стала первым регионом России, где продлили нерабочие дни до 15 ноября

5:50:0711/2/2021
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Ситуация с заболеваемостью в регионе крайне сложная.

В Нижнем Новгороде продлили нерабочие дни. Фото: Pixabay.com

Губернатор Нижегородской области Андрей Никитин первым из руководителей регионов объявил о продлении нерабочих дней. Они продлятся до 15 ноября. Тем временем, Владимир Путин заявил, что в ближайшее время может начаться использование лекарственных препаратов от вируса COVID-19. Также президент заявил, что вакцинация является лучшим лекарством от коронавируса.

А Михаил Мишустин заявляет, что ситуация с ковидом очень опасная. Заболеваемость продолжает рости в 78 региона России.

– Считаю, что нужно продлить период нерабочих дней до 14 ноября включительно. А на этой неделе нужно ужесточить меры. Ряд учреждений, которые функционируют, будут закрыты, – сообщил губернатор Нижегородской области.

Также губернатор заявил, что точки, которые не требуют с посетителей QR-кодов будут закрыты. А если у заведения нет никаких замечаний и оно работает, соблюдая все меры карантина, оно может функционировать.

Напомним, что 20 октября Владимир Путин выпустил указ о нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября. А главы регионов имеют полномочия продлевать период таких дней, если ситуация с пандемией коронавируса в регионе обострена.
По мнению Михалиа Мишустина, сейчас основной задачей для россиян является снижение темпов роста заражаемости среди населения, об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 заявил.
Также Мишустин рассказал о том, что кабмин направил 11 млрд на закупку лекарственных препаратов для болеющих коронавирусом. Средства были выделены в качестве дополнительного финансирования. Такой шаг поможет обеспечить лекарствами порядка 2 млн человек.
Также правительство РФ выделило 5 млрд рублей на закупку концентратов кислорода с высокой производительностью и 500 млн рублей предприятиям, производящим медицинский кислород. Деньги были выделены на закупку нового оборудования.

– По приказу президента проводится усиленная вакцинация населения. Обустроены прививочные пункты в городах России. Людям удобно ставить вакцину даже сейчас, в период пандемии, – сообщил глава кабмина.

По данным министра здравоохранения Михала Мурашко, сейчас под наблюдением врачей находятся 1,376 млн пациентов с коронавирусом. Также он заявил, что случаев заражения было выявлено на 3,6 тыс. меньше.

– Я считаю, что период нерабочей недели и карантинные меры дали нам такой спад, сейчас число заразившихся почти на 4 тыс. человек упало. Надеемся, что нагрузка на предприятия здравоохранения снизится, – считает министр.

Сейчас по стране прививаются 650 тыс. человек в сутки, а первым компонентом вакцины привито уже 58,5 млн россиян.

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медицинакоронавирусзаражаемостьКовид ВакцинаГлавы. Карантин.
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