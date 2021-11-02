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Продлят ли в России нерабочие дни и каникулы для школьников после 7 ноября 2021 года: Политолог Алексей Мазур назвал условия длительного локдауна

5:56:3311/2/2021,Дарья Костина
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На совещании с кабмином Путин пообещал, что каникулы будут оплачиваемые. Президент также рекомендовал некоторым регионам, где заболеваемость наиболее высокая, уйти на удаленку раньше.

С 30 октября Россия ушла на вынужденные каникулы из-за высоких показателей по заболеваемостью коронавирусом. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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С 30 октября Россия ушла на вынужденные каникулы из-за высоких показателей по заболеваемостью коронавирусом. На совещании с кабмином Путин пообещал, что каникулы будут оплачиваемые. Президент также рекомендовал некоторым регионам, где заболеваемость наиболее высокая, уйти на удаленку раньше. Итак, на дворе - локдаун и 2 ноября на календаре. Самый главный вопрос, который волнует россиян: продлят ли «каникулы» для школьников и их родителей после 7 ноября? На этот вопрос ответил политолог Алексей Мазур журналисту «Курьер.Среда» 2 ноября.

- Главный мотор четвёртой, как и второй волны - школы, детсады и вузы. Это видно и по графику - рост начался аккурат 1 сентября. И по числу заражённых детей. Если бы речь шла о том, чтоб уменьшить распространение вируса и сберечь тех немногих, кто пока ещё не заразился - продление каникул было бы разумной мерой. Но поскольку сотня другая лишних смертей не пугает ни общество ни власть, полагаю, такой меры не будет, - рассуждает политолог Алексей Мазур.

Ну, а что касается Новосибирской области, ведь известно, что каждый регион может принимать решения о продлении каникул самостоятельно, то регион, уверен Алексей Мазур - каникулы не продлит.

- В Хакасии вообще комендантский час ввели. В отличие от других регионов в Новосибирской области не достигнуты те числа госпитализации, которые были во вторую и третью волну. Сейчас примерно половина возможных коек занята. Поэтому власти склонны рассматривать ситуацию как не критическую. К сожалению, у нас де-факто реализована концепция "пусть все пере болеют, лишь бы была возможность оказывать медпомощь". По факту, большинство уже и болело, этим и объясняется низкая смертность при высоких количествах заражённых. Вторичные и вакцинированные болеют как правило легче. Но кому-то не везёт и он попадает в ковидарий. Мы уже получили за время пандемии 14 тысяч избыточных смертей в Новосибирской области. 14 тысяч человек могли бы ещё жить, но они умерли. Это население некоторых райцентров. И что мы видим? Полное безразличие и нежелание нести какие-то сложности, связанные с карантинными мерами. Пусть другие умрут, но пусть мои дети ходят в школу без дистанта, а я не желаю носить маску и тем более ставить прививку. Ну а если вдруг умер родственник или знакомый - ну это судьба, а мы, конечно, не виноваты, - рассказал политолог Алексей Мазур «Курьер.Среда», 2 ноября.

Отметим, что замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее сообщал о возможности продления каникул во всех регионах страны.

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россиядомашние каникулыЛокдаун продлят
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Продлят ли локдаун в России?

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