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Как связана традиция ставить кресты вдоль автомобильных трасс и приметы на народные праздник Иларионов день?

9:00:0811/2/2021
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Люди искренне верили, что перекрестки - это местообитание демона, а в этих местах можно было увидеть нечистую силу, в виде русалки, лешего, черта.

Нельзя ничего поднимать на перекрестках, иначе беды не избежать.
Нельзя ничего поднимать на перекрестках, иначе беды не избежать. Фото: Рixabay.com

3 ноября православная церковь будет отмечать Иларионов день.

Традиции.

В этот день на Руси крестьяне ожидали похолодания и заморозков. Они определяли по погоде, какой будет зима. Часто именно в этот день шел обильный снегопад. Не стоит отправляться 3 ноября в дальнюю дорогу, иначе случится беда.

У наших предков дороги имели особое значение и они считали, что если человеку перешли дорогу, то он может лишиться благополучия и здоровья. Считалось, что дороги - это опасное место, так как они являются границей между мирами, здесь могли обитать страшные духи. Люди думали, что на месте, где раньше была дорога, нельзя строить дом, иначе счастья в нем не будет. Нельзя было сидеть на дорогах, кричать, спать, и справлять нужду. Еще с большей опаской люди относились к перекресткам и развилкам.

На перекрёстках было принято хоронить некрещеных детей, а также тех, кто покончил жизнь самоубийством. Таким покойником не было места на кладбище. Чтобы усопшие души не приходили к людям и не беспокоили их, на дорогах было принято ставить кресты и возводить часовни. В дни поминовения люди на перекрестках сыпали зерно, считалось, что птицы это души умерших людей, чтобы они поели.

Люди искренне верили, что перекрестки - это местообитание демона, а в этих местах можно было увидеть нечистую силу, в виде русалки, лешего, черта. Нечисть специально сбивала с пути людей и вела их в дебри.

На перекрестках люди проводили обряды и ритуалы, от избавления от болезней. Считается, что если человек что-то поднимет на перекрестке, то будет страшная беда.

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дорогиперекресток
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