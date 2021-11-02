В Великобритании клоун четыре раза изнасиловал ребенка на заднем сиденье своего фургона. Все случилось в 1990-х, а его жертва рассказала о случившемся только в 2018 году, когда умерли ее родители. По ее словам, она хранила в тайне изнасилование и получила психологическую травму из-за чего долгое время принимала успокоительные препараты.
По данным следствия, на момент совершения преступления Смайлзу было порядка 40 лет. А все четыре эпизода изнасилования были совершены в разных частях страны в одном и том же фургоне.
Мужчина был задержан в Нортумберленде. Бывший клоун уже успел сменить сферу деятельности и работал менеджером. Обвиняемый не признал свою вину, но суд присяжных вынес ему обвинительный приговор в сентябре 2021 года. Его приговорили к 17 годам лишения свободы.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в США миллионера приговорили к пожизненному заключению за несколько убийств. Тело его жены, которую он убил в 1982 году так и не удалось найти. А второе убийство он совершил, чтобы скрыть следы первого.