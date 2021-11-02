В аэропортах Москвы из-за тумана отменили и задержали больше 140 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали более 140 рейсов из-за тумана. Во Внуково были отменены 3 рейса, а задержали 31. В Домодедово задержали 37 рейсов, а отменены были 14 полетов. В Шереметьево также были отменены 14 рейсов, а задержаны 42.
По информации Росавиации, более 30 самолетов переместились на резервные аэродромы. Такое решение было принято из-за погодных условий в столице.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что мать Прохора Шаляпина стала фигурантом уголовного дела в Волгограде. По версии следствия, она брала деньги с осужденных за справки, подтверждающие, что такие лица прошли исправительные работы в стенах медучреждения. Женщина была задержана с поличным.