Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Под Бердском у острова Огуречного заподозрили строительство яхт-клуба: Откровения местных жителей

10:31:2111/2/2021,Алина Бурова
0

Как рассказали местные жители, флора и фауна вблизи острова на грани уничтожения. Речка Шебаршиха оказалась в трубе. Весной вода разливается до участков СНТ «Ива-2».

Мужчины вели оживленный спор о работах проводимых вблизи Огуречного. Фото: Скриншот с видео предоставленного героями

Незаконную стройку яхт-клуба заподозрили бердчане неподалеку от острова Огуречный.

Напомним, что остров Огуречный оказался в распоряжении дачников в 2013 году. Владельцы элитных земельных участков нехило обжили остров и даже решили облегчить себе путь на него. Дачники возвели дамбу, которая стала соединять участок суши с берегом Бердского залива. Подчеркнем, что сделку с дачниками на сумму более 10 млн рублей произвел экс-глава Искитимского района Олег Лагода. Поскольку остров является зоной рекреационного значения, продажа его должна быть запрещена. Лагоду обвинили в превышении своих должностных полномочий. В настоящее время на Огуречном производится снос незаконно построенной дамбы. Стоит отметить, что снос самовольной постройки - это решение суда. А вот судебные приставы-исполнители организовали это мероприятие. На месте, во избежание протестов присутствовал спецназ. По предварительной оценке, снос обойдется в 3,5 млн рублей. При этом затраты по проведению всех мероприятий оплатят владельцы земли острова.

Как рассказал «Курьер.Среда» житель Бердска Александр, он отправился на остров Огуречный 29 октября  вместе со своим товарищем Алексеем. Мужчины решили отдохнуть на природе, но неподалеку от острова увидели огромный кран. То, что стало известно людям, повергло их в шок. Товарищи не растерялись и сняли все на видео.

- Мы находимся на центральном водохранилище реки Бердь между островами «Солдатский» и «Огуречный» . Здесь центральное нерестилище. Посмотрите, что у нас тут происходит. Какой-то «царек» решил тут яхт-клуб построить. Сколько уничтожили ихтиофауны, биогумуса! Здесь раньше жили бобры, норки, ондатры. Гнездилась птица. Сейчас, что тут будет? Кто это позволил? Посмотрите на масштабы, а потом говорят, что это браконьеры виноваты. Водоохранная зона реки Бердь. Как тут вообще копать можно? - высказался на видео неравнодушный мужчина.

Кроме того, бердчанам удалось поговорить с человеком, который находился неподалеку от плавучего крана. Несмотря на ответы гражданина, что по осуществляющимся действиям есть договор водопользования и проект, слышались реплики, что ни рыбы, ни животных, ни нормальной фауны в этом месте не осталось.

Подчеркнем, что приковывающая внимание мужчин техника, находится неподалеку от СНТ «Ива-2». Как заверила нашу редакцию одна из владельцев участков в садовом обществе Ирина, плавучий кран предназначен явно не для прохождения катера.

- Никакого яхт-клуба не будет. Зачем нам яхт-клуб? Просто из-за того, что на «Огуречный» проложили эту дамбу, у нас стало образовываться болото. Все стало зарастать камышами. Они чуть ли не на середине залива оказались. На метров 20-30 от берега ушли точно. Это производится в рамках согласованного проекта. Идет углубление дна. Проект согласован со всеми властями и подписан. Наоборот, предпринимают меры, чтобы рыба водилась. К тому же, с этой дамбой очень мелко стало. Если раньше можно было купаться и мы в воде по шею стояли, то сейчас воды практически по пояс,- резюмировала Ирина.

Кроме того, женщина отметила, что с приходом островитян, у владельцев СНТ «Ива-2» появились и другие проблемы.

- Есть речка Шебаршиха. Владельцы земли Огуречного загнали ее в трубу, никого не предупредив. Когда на улице весна, то труба полностью замерзает. Речушка не может ее растопить и вода идет по нашим дачам,- изрекла соседка острова Огуречного.

А пока, что ущерб, который нанес государству бывший глава Искитимского района Олег Лагода оценивается в 44,5 млн рублей. Недавно Центральный районный суд Новосибирска в пятый раз продлил срок домашнего ареста чиновника до 22 декабря 2021 года.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
природамахинацииакваторияостров "Огуречный"снос дамбыкран. яхт-клубДНТ «ФМК»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто виноват в ухудшении флоры и фауны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Жителям Бердска отключат электричество 2 ноября4
В Бердске горожане экстренно начали ставить прививку против коронавируса в нерабочие дни Путина: «Умирают дети, я не хочу быть источником несчастья»8
Одиночество людей из-за карантина в пандемию коронавируса дало неожиданный эффект2
В Бердске очередь к врачам красной зоны поликлиники №1 ЦГБ выросла до 30 человек в нерабочие дни. Каждые пять минут в двери заходит новый пациент2

Последние новости

В Москве задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины
10:29:40 11/2/2021
В Москве задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины
В Новосибирске арестовали мужчину, который мог зверски убить сибиряка на кладбище
10:24:38 11/2/2021
В Новосибирске арестовали мужчину, который мог зверски убить сибиряка на кладбище
Иван Ургант предложил Ольге Бузовой создать свой «МХАТ-2»
10:04:48 11/2/2021
Иван Ургант предложил Ольге Бузовой создать свой «МХАТ-2»
БердскУ бизнесмена из Махачкалы украли 30 млн рублей в золоте и оружие пока он гулял на свадьбе
10:02:51 11/2/2021
У бизнесмена из Махачкалы украли 30 млн рублей в золоте и оружие пока он гулял на свадьбе
В России развернуто рекордное число коек для зараженных коронавирусом в ноябре 2021 года
9:51:31 11/2/2021
В России развернуто рекордное число коек для зараженных коронавирусом в ноябре 2021 года
В Новосибирской области коронавирус убил 44-летнюю пациентку. За сутки 14 жертв
9:43:55 11/2/2021
В Новосибирской области коронавирус убил 44-летнюю пациентку. За сутки 14 жертв
Президент России Путин обрушил цена на газ в Европе, сделав одно только замечание
9:17:56 11/2/2021
Президент России Путин обрушил цена на газ в Европе, сделав одно только замечание
В России поставлен новый страшный рекорд по смертности от коронавируса
9:04:31 11/2/2021
В России поставлен новый страшный рекорд по смертности от коронавируса
Как ухаживать за землей на даче перед зимой: чем обработать участок от вредителей, чем удобрить почву
9:00:51 11/2/2021
Как ухаживать за землей на даче перед зимой: чем обработать участок от вредителей, чем удобрить почву
Как связана традиция ставить кресты вдоль автомобильных трасс и приметы на народные праздник Иларионов день?
9:00:08 11/2/2021
Как связана традиция ставить кресты вдоль автомобильных трасс и приметы на народные праздник Иларионов день?