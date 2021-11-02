Под Бердском у острова Огуречного заподозрили строительство яхт-клуба: Откровения местных жителей

Незаконную стройку яхт-клуба заподозрили бердчане неподалеку от острова Огуречный.
Напомним, что остров Огуречный оказался в распоряжении дачников в 2013 году. Владельцы элитных земельных участков нехило обжили остров и даже решили облегчить себе путь на него. Дачники возвели дамбу, которая стала соединять участок суши с берегом Бердского залива. Подчеркнем, что сделку с дачниками на сумму более 10 млн рублей произвел экс-глава Искитимского района Олег Лагода. Поскольку остров является зоной рекреационного значения, продажа его должна быть запрещена. Лагоду обвинили в превышении своих должностных полномочий. В настоящее время на Огуречном производится снос незаконно построенной дамбы. Стоит отметить, что снос самовольной постройки - это решение суда. А вот судебные приставы-исполнители организовали это мероприятие. На месте, во избежание протестов присутствовал спецназ. По предварительной оценке, снос обойдется в 3,5 млн рублей. При этом затраты по проведению всех мероприятий оплатят владельцы земли острова.
Как рассказал «Курьер.Среда» житель Бердска Александр, он отправился на остров Огуречный 29 октября вместе со своим товарищем Алексеем. Мужчины решили отдохнуть на природе, но неподалеку от острова увидели огромный кран. То, что стало известно людям, повергло их в шок. Товарищи не растерялись и сняли все на видео.
- Мы находимся на центральном водохранилище реки Бердь между островами «Солдатский» и «Огуречный» . Здесь центральное нерестилище. Посмотрите, что у нас тут происходит. Какой-то «царек» решил тут яхт-клуб построить. Сколько уничтожили ихтиофауны, биогумуса! Здесь раньше жили бобры, норки, ондатры. Гнездилась птица. Сейчас, что тут будет? Кто это позволил? Посмотрите на масштабы, а потом говорят, что это браконьеры виноваты. Водоохранная зона реки Бердь. Как тут вообще копать можно? - высказался на видео неравнодушный мужчина.
Кроме того, бердчанам удалось поговорить с человеком, который находился неподалеку от плавучего крана. Несмотря на ответы гражданина, что по осуществляющимся действиям есть договор водопользования и проект, слышались реплики, что ни рыбы, ни животных, ни нормальной фауны в этом месте не осталось.
Подчеркнем, что приковывающая внимание мужчин техника, находится неподалеку от СНТ «Ива-2». Как заверила нашу редакцию одна из владельцев участков в садовом обществе Ирина, плавучий кран предназначен явно не для прохождения катера.
- Никакого яхт-клуба не будет. Зачем нам яхт-клуб? Просто из-за того, что на «Огуречный» проложили эту дамбу, у нас стало образовываться болото. Все стало зарастать камышами. Они чуть ли не на середине залива оказались. На метров 20-30 от берега ушли точно. Это производится в рамках согласованного проекта. Идет углубление дна. Проект согласован со всеми властями и подписан. Наоборот, предпринимают меры, чтобы рыба водилась. К тому же, с этой дамбой очень мелко стало. Если раньше можно было купаться и мы в воде по шею стояли, то сейчас воды практически по пояс,- резюмировала Ирина.
Кроме того, женщина отметила, что с приходом островитян, у владельцев СНТ «Ива-2» появились и другие проблемы.
- Есть речка Шебаршиха. Владельцы земли Огуречного загнали ее в трубу, никого не предупредив. Когда на улице весна, то труба полностью замерзает. Речушка не может ее растопить и вода идет по нашим дачам,- изрекла соседка острова Огуречного.
А пока, что ущерб, который нанес государству бывший глава Искитимского района Олег Лагода оценивается в 44,5 млн рублей. Недавно Центральный районный суд Новосибирска в пятый раз продлил срок домашнего ареста чиновника до 22 декабря 2021 года.