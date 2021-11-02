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В Нигерии рухнул 21-этажный дом. Под обломками находятся около 50 человек

7:24:2111/2/2021
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Погибли четыре человека, судьба остальных неизвестна.

В Нигерии обрушился дом. Фото: Pixabay.com

В Лагосе рухнуло многоэтажное здание. Все случилось в районе Икойи при строительстве 21-этажного помещения. На месте происшествия проводится спасательная операция, причины обрушения устанавливаются экспертами. Спасателями были найдены тела четырех погибших, столько же пострадавших удалось спасти.

Сообщается, что под обломками могут находиться порядка 50 человек. К спасательной операции подключены военнослужащие Нигерии.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Красноярске 11-летний мальчик был госпитализирован после ножевого ранения, которые получил на одной из детских площадок города. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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