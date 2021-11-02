Почему в часы магнитной бури метеозависимые не могут смотреть на дневной и электрический свет?

Страдающие от влияния магнитного поля – впечатлительные, чувствительные и тревожные личности.
От магнитных бурь страдают люди чувствительные и впечатлительные.
Значение словосочетания - магнитная буря известны многим людям, особенно метеозависимым. Происходит данное природное явление из-за вспышек на Солнце. Вследствие этого происходит выброс электрических частиц. Эти частицы стремятся к Земле и таким образом влияют на ее магнитное поле. Продолжительности магнитных бурь может быть от одного часа, до нескольких дней. На каждом человеке влияние магнитной бури сказывается по-разному.
Больше всего страдают от данного явления люди имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, те, кто перенес травмы и те, у кого есть проблемы с сосудами головного мозга. Учеными доказано, что в период магнитных бурь учащается количество инфарктов и инсультах.
Что происходит со здоровьем.
В спокойном состоянии Солнце не способно повлиять на самочувствие людей, однако, когда на нем происходят вспышки, то магнитное поле земли приходит в возмущение и люди начинают ощущать недомогание. Если изменения плавные, то человек не ощутит на себе влияние магнитной бури, но если волнения в магнитном поле сильное, то люди начинают страдать от головокружений, мигрени, головных болей. Вот почему в этот период людям противопоказано смотреть на Солнце и лампочки освещения, это может спровоцировать усиление болей в голове.
Как минимизировать негативное влияние магнитной бури на организм.
Главный симптом людей во время данного природного явления - это головная боль. Объяснить это можно тем, что мозг тратит на переработку информации больше ресурсов, чем обычно. Накануне магнитной буре необходимо хорошо выспаться. Поможет расслабиться отвар из валерианы и ромашки.
Боли в суставах - это тоже распространенная жалоба людей в этот период. Такие симптомы в основном ощущают люди пожилые или те, кто перенес травмы. Решить данную проблему можно регулярными походами в бассейн. Если этот вариант вам не подходит, то можно принять ванну с морской солью.
Во время магнитных бурь принимайте успокоительные настои из травы валерианы и ромашки.