Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему в часы магнитной бури метеозависимые не могут смотреть на дневной и электрический свет?

11:00:2611/2/2021,Анна Филатова
0

Главный симптом людей во время данного природного явления это головная боль. Объяснить это можно тем, что мозг тратит на переработку информации больше ресурсов, чем обычно.

От магнитных бурь страдают люди чувствительные и впечатлительные.
От магнитных бурь страдают люди чувствительные и впечатлительные. Фото: Рixabay.com

Страдающие от влияния магнитного поля – впечатлительные, чувствительные и тревожные личности.

От магнитных бурь страдают люди чувствительные и впечатлительные.

Значение словосочетания - магнитная буря известны многим людям, особенно метеозависимым. Происходит данное природное явление из-за вспышек на Солнце. Вследствие этого происходит выброс электрических частиц. Эти частицы стремятся к Земле и таким образом влияют на ее магнитное поле. Продолжительности магнитных бурь может быть от одного часа, до нескольких дней. На каждом человеке влияние магнитной бури сказывается по-разному.

Больше всего страдают от данного явления люди имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, те, кто перенес травмы и те, у кого есть проблемы с сосудами головного мозга. Учеными доказано, что в период магнитных бурь учащается количество инфарктов и инсультах.

Что происходит со здоровьем.

В спокойном состоянии Солнце не способно повлиять на самочувствие людей, однако, когда на нем происходят вспышки, то магнитное поле земли приходит в возмущение и люди начинают ощущать недомогание. Если изменения плавные, то человек не ощутит на себе влияние магнитной бури, но если волнения в магнитном поле сильное, то люди начинают страдать от головокружений, мигрени, головных болей. Вот почему в этот период людям противопоказано смотреть на Солнце и лампочки освещения, это может спровоцировать усиление болей в голове.

Как минимизировать негативное влияние магнитной бури на организм.

Главный симптом людей во время данного природного явления - это головная боль. Объяснить это можно тем, что мозг тратит на переработку информации больше ресурсов, чем обычно. Накануне магнитной буре необходимо хорошо выспаться. Поможет расслабиться отвар из валерианы и ромашки.

Боли в суставах - это тоже распространенная жалоба людей в этот период. Такие симптомы в основном ощущают люди пожилые или те, кто перенес травмы. Решить данную проблему можно регулярными походами в бассейн. Если этот вариант вам не подходит, то можно принять ванну с морской солью.

Во время магнитных бурь принимайте успокоительные настои из травы валерианы и ромашки.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
солнцеземлямагнитные бури
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Испытываете ли вы головные во время магнитных бурь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему в часы магнитной бури метеозависимые не могут смотреть на дневной и электрический свет?
11:00:26 11/2/2021
Почему в часы магнитной бури метеозависимые не могут смотреть на дневной и электрический свет?
БердскВ Бердске поймали и наказали водителей, устроивших дрифт под окнами мэрии 1 ноября
10:58:20 11/2/2021
В Бердске поймали и наказали водителей, устроивших дрифт под окнами мэрии 1 ноября
В России нашли колбасу с африканской чумой свиней
10:57:13 11/2/2021
В России нашли колбасу с африканской чумой свиней
Терапевт рассказал о запрещенных лекарствах при коронавирусе
10:49:24 11/2/2021
Терапевт рассказал о запрещенных лекарствах при коронавирусе
БердскПод Бердском у острова Огуречного заподозрили строительство яхт-клуба: Откровения местных жителей
10:31:21 11/2/2021
Под Бердском у острова Огуречного заподозрили строительство яхт-клуба: Откровения местных жителей
В Москве задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины
10:29:40 11/2/2021
В Москве задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины
В Новосибирске арестовали мужчину, который мог зверски убить сибиряка на кладбище
10:24:38 11/2/2021
В Новосибирске арестовали мужчину, который мог зверски убить сибиряка на кладбище
Иван Ургант предложил Ольге Бузовой создать свой «МХАТ-2»
10:04:48 11/2/2021
Иван Ургант предложил Ольге Бузовой создать свой «МХАТ-2»
БердскУ бизнесмена из Махачкалы украли 30 млн рублей в золоте и оружие пока он гулял на свадьбе
10:02:51 11/2/2021
У бизнесмена из Махачкалы украли 30 млн рублей в золоте и оружие пока он гулял на свадьбе
В России развернуто рекордное число коек для зараженных коронавирусом в ноябре 2021 года
9:51:31 11/2/2021
В России развернуто рекордное число коек для зараженных коронавирусом в ноябре 2021 года