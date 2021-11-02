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Чудесные небесные картинки и короткие поздравления 4 ноября на День Казанской иконы Божией Матери

2:15:2611/2/2021
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День Казанской иконы Божией Матери отмечается 4 ноября в честь освобождения Москвы от поляков ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, у которых во время сражения был при себе ее чудотворный образ.

День Казанской иконы Божией Матери. Фото: azbyka.ru

Икона Божьей Матери Казанской
Пусть защитит навек тебя от бед,
И станет жизнь волшебной, доброй сказкой,
Здоровье будет крепким на сто лет!

И Божья Матерь силою небесной
Пусть по судьбе легко тебя ведёт,
И в сердце твоём вере будет место,
И в каждом дне хорошее всё ждёт!

День Казанской иконы Божией Матери

Пусть Казанская икона,
В сердце веру сохранит.
И любовь пусть будет в доме,
Семья крепкой как гранит.

Защитит от бед, недугов,
Сил дарует и тепла.
Твои помыслы наполнит,
Творить добрые дела.

День Казанской иконы Божией Матери

Пусть Казанская Божья мать
Вам поможет не унывать,
Не отчаиваться, не грустить,
Всех на свете теплее любить!

Пусть терпение, веру даст, Чтоб надеяться в трудный час. Вам — здоровья, и всей семье, Чтобы был только мир на земле!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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