Чудесные небесные картинки и короткие поздравления 4 ноября на День Казанской иконы Божией Матери

Икона Божьей Матери Казанской
Пусть защитит навек тебя от бед,
И станет жизнь волшебной, доброй сказкой,
Здоровье будет крепким на сто лет!
И Божья Матерь силою небесной
Пусть по судьбе легко тебя ведёт,
И в сердце твоём вере будет место,
И в каждом дне хорошее всё ждёт!
Пусть Казанская икона,
В сердце веру сохранит.
И любовь пусть будет в доме,
Семья крепкой как гранит.
Защитит от бед, недугов,
Сил дарует и тепла.
Твои помыслы наполнит,
Творить добрые дела.
Пусть Казанская Божья мать
Вам поможет не унывать,
Не отчаиваться, не грустить,
Всех на свете теплее любить!
Пусть терпение, веру даст, Чтоб надеяться в трудный час. Вам — здоровья, и всей семье, Чтобы был только мир на земле!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru