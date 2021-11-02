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В Москве рабочий упал со строительных лесов в храме

7:33:5411/2/2021
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Мужчина госпитализирован с переломом.

В Москве мужчина упал со строительных лесов. Фото: Pixabay.com

В Московском Храме вознесения Христова на 2-ом Кадашевском переулке мужчина, осуществляющий ремонтные работы по отделке здания, упал со строительных лесов. Строитель потерял равновесие и полетел вниз. Сообщается, что пострадавший находился в помещении один, а высота, с которой он упал составляла порядка четырех метров.

На место происшествия приехали медицинские специалисты, которые предоставили мужчине первую помощь. Также известно, что пациента госпитализировали, у него был диагностирован перелом.

Напомним, ранее издательство «Курьер.Среда» сообщало, что в Нигерии произошло обрушение 21-этажного дома. погибли четыре человека, еще четверых спасателям удалось изъять и оказать им помощь. Под обломками могут находиться порядка 50 человек.

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