В Москве рабочий упал со строительных лесов в храме

В Московском Храме вознесения Христова на 2-ом Кадашевском переулке мужчина, осуществляющий ремонтные работы по отделке здания, упал со строительных лесов. Строитель потерял равновесие и полетел вниз. Сообщается, что пострадавший находился в помещении один, а высота, с которой он упал составляла порядка четырех метров.
На место происшествия приехали медицинские специалисты, которые предоставили мужчине первую помощь. Также известно, что пациента госпитализировали, у него был диагностирован перелом.
Напомним, ранее издательство «Курьер.Среда» сообщало, что в Нигерии произошло обрушение 21-этажного дома. погибли четыре человека, еще четверых спасателям удалось изъять и оказать им помощь. Под обломками могут находиться порядка 50 человек.