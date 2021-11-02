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Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

8:01:5811/2/2021
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Расправиться с ним мог знакомый его дочери из-за крупной суммы денег.

Стало известно, кто убил подполковника МВД. Фото: Pixabay.com

В Королеве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве подполковника и экс-зама главы МВД. Убийцей оказался знакомый дочери погибшего. По предварительной информации ведомства, злоумышленник должен был крупную сумму своей жертве.

Подозреваемым оказался житель Подольска, который был должен Андрею Новосельцеву шесть млн рублей, пишет РБК.

Тело Новосельцева было найдено 26 октября. На нем были обнаружено колото-резаные раны. Мужчина был обнаружен на даче в Новой Москве.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Москве рабочий упал со строительных лесов в храме. Пострадавшего, слетевшего с четырех метров, госпитализировали врачи.

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Шесть миллионов могли стать причиной убийства?

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