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В Томске на кладбище нашли сожженный труп судьи

8:38:2711/2/2021
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Рядом с телом лежала судейская мантия.

Обнаружено обгоревшее тело судьи. Фото: Pixabay.com

В Молчаново в лесу был обнаружен обгоревший труп бывшего федерального судьи Юрия Васильева. Обстоятельства пока не уточняются. Известно, что мужчина проработал 21 год в Молчановском районном суде на должности федерального судьи. Мужчина покинул пост в 2017 году.

Васильев 30 октября поехал на автомойку, но не явился туда за автомобилем. Позже его тело было обнаружено на одном из кладбищ, а рядом с обгоревшим мужчиной была обнаружена судейская мантия.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Серда» сообщала, что полиция задержала подозреваемого в убийстве подполковника МВД Андрея Новосельцева. Им оказался знакомый его дочери, который был должен погибшему крупную сумму денег.

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смертьгибелькладбищесудьяМантия
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