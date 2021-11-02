В Томске на кладбище нашли сожженный труп судьи

В Молчаново в лесу был обнаружен обгоревший труп бывшего федерального судьи Юрия Васильева. Обстоятельства пока не уточняются. Известно, что мужчина проработал 21 год в Молчановском районном суде на должности федерального судьи. Мужчина покинул пост в 2017 году.
Васильев 30 октября поехал на автомойку, но не явился туда за автомобилем. Позже его тело было обнаружено на одном из кладбищ, а рядом с обгоревшим мужчиной была обнаружена судейская мантия.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Серда» сообщала, что полиция задержала подозреваемого в убийстве подполковника МВД Андрея Новосельцева. Им оказался знакомый его дочери, который был должен погибшему крупную сумму денег.